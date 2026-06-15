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SOCIEDAD

Sergio Peinado, entrenador personal: "Los hidratos no son el principal responsable de que engordes"

El entrenador personal Sergio Peinado desmonta una idea generalizada: los hidratos de carbono no son los únicos culpables del aumento de peso.

Sergio Peinado, entrenador personal

Sergio Peinado, entrenador personal / SPORT

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Álex Pareja

Álex Pareja

En un nuevo vídeo en sus redes sociales, el entrenador personal Sergio Peinado desmonta una de las ideas más repetidas en redes: que los hidratos de carbono son los grandes culpables del aumento de peso. Según explica, no es correcto pensar que comer pan, arroz o pasta se traduzca automáticamente en más grasa corporal, porque el proceso que convierte esos hidratos en grasa apenas tiene peso real en una persona que come de forma normal y mantiene un estilo de vida activo.

Por qué no engordan por sí solos

Peinado señala que existe una ruta metabólica llamada lipogénesis de novo, que es la que transforma los hidratos en grasa, pero aclara que su papel en el aumento de grasa corporal es muy pequeño. En otras palabras, el cuerpo no “convierte todo” lo que comes en grasa, sino que usa una parte para energía, otra para sus funciones básicas y solo en determinadas circunstancias el exceso acaba almacenándose.

La clave, por tanto, no está en un nutriente aislado, sino en el contexto general de la dieta y del gasto energético. El entrenador explica que esta vía metabólica cobra más importancia cuando se juntan varios factores a la vez, por lo que no es algo tan sencillo como pueda parecer.

El matiz más importante

Entre los factores más importantes está comer muchos hidratos todos los días, mantener un exceso calórico prolongado, tener la insulina alta de forma constante, no hacer ejercicio y, además, que los músculos dejen de usar bien la glucosa. Cuando se da ese escenario, el hígado se satura y el cuerpo tiene más dificultades para gestionar ese exceso.

La idea principal es que una persona que come con normalidad y se mueve no debería obsesionarse con los hidratos. En ese caso, su contribución al almacenamiento de grasa es mínima y no son el enemigo que muchas veces se pinta en internet.

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Por eso, el foco debe ponerse más en la calidad global de la alimentación y en el balance energético que en eliminar un grupo de alimentos por miedo. Peinado resume el enfoque en tres pilares muy claros: crear un déficit calórico, hacer ejercicio y moverse más durante el día.

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