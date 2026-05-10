OUTDOOR
Sergio Peinado, entrenador personal: “Mucha gente sigue creyendo que hacer abdominales elimina barriga, pero el cuerpo no funciona así”
El experto explica por qué entrenar solo el abdomen no sirve para quemar grasa localizada y cuál es el verdadero camino para reducirla
Muchas personas siguen matándose a hacer abdominales pensando que así van a perder barriga más rápido, pero la realidad es bastante distinta. Sergio Peinado, entrenador personal y divulgador de fitness, insiste en que no existe la “quema localizada” de grasa: trabajar el abdomen fortalece la musculatura, sí, pero no hace desaparecer directamente la grasa acumulada en esa zona.
Según explica, para conseguir un vientre más plano entran en juego otros factores mucho más importantes, como la alimentación, el déficit calórico y el ejercicio general.
Hacer abdominales no elimina por completo la barriga
En uno de los vídeos que más repercusión ha tenido en TikTok, Peinado desmonta una de las ideas más repetidas en el mundo del fitness: hacer cientos de abdominales no sirve para eliminar la grasa del abdomen.
Según explica, todos tenemos los músculos abdominales desarrollados en mayor o menor medida, pero muchas veces permanecen ocultos bajo una capa de grasa corporal que no se reduce trabajando únicamente esa zona.
"Cuando haces estos ejercicios no utilizas la grasa que está encima para que se elimine. Esa musculatura no está conectada directamente con la grasa abdominal", comenta.
Peinado insiste en que hacer cientos de abdominales no hará que la grasa desaparezca justo de esa zona. El cuerpo no funciona por partes: cuando se pierde grasa, el proceso ocurre de forma general y cada persona la elimina a un ritmo distinto según la zona.
De hecho, el abdomen suele ser uno de los lugares donde más cuesta notar los cambios, incluso aunque ya haya progreso en otras partes del cuerpo.
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