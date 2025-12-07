Sergio Peinado, entrenador personal, sobre cómo fortalecer el abdomen: "No aguantes el mayor tiempo posible"

Los abdominales son una de las partes del cuerpo que más cuesta definir. La acumulación de grasa en esta zona evita que se marque la masa muscular. Aunque el entrenamiento ayuda, hay otros factores que intervienen en el resultado, como la alimentación y la genética.

Es importante seguir una rutina física enfocada en los abdominales, pero no es necesario invertir demasiado tiempo. Esta es la recomendación de Sergio Peinado, entrenador personal e influencer fitness, que ha compartido en una de sus últimas publicaciones.

El experto, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, ha destacado uno de los errores más comunes en los gimnasios de España. La plancha es un ejercicio que consiste en mantener el cuerpo recto sobre el suelo, con el apoyo de los antebrazos, las manos o los dedos de los pies.

"Mucha gente piensa que hay que aguantar planchas durante 1, 3 o incluso 5 minutos", señala Peinado. En el vídeo, el entrenador apunta que esta no es la mejor prueba para aumentar fuerza. En su lugar, la resistencia muscular es lo que más se beneficia.

Por otro lado, Peinado destaca que es mejor cambiar el enfoque y la forma de trabajar este ejercicio. "Si queremos trabajar la fuerza, hay que hacer series más cortas, pero intensas", recomienda el creador de contenido.

"Elige un ejercicio de abdomen, por ejemplo, de plancha, en el que solo puedas aguantar 10, 15 o 20 segundos, nada más. Para eso, vamos a aumentar la dificultad", explica Sergio Peinado.

Las variaciones que propone el entrenador van desde levantar una mano o una pierna hasta la versión "long lever". Estos cambios incrementan la dificultad de la plancha, aumentando la tensión y convirtiendo la rutina en un verdadero entrenamiento de fuerza.

"Ese tipo de trabajo corto e intenso nos va ayudar mucho a trabajar esa fuerza en los abdominales. Así que pruébalo y me cuentas", termina diciendo el entrenador. Peinado recomienda a sus seguidores probar esta alternativa, priorizando la calidad del entrenamiento ante la cantidad.