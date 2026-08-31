Sergio Peinado, entrenador personal: "Entrenas y mejoras tu alimentación, pero la báscula sigue igual: el peso puede haber cambiado por el agua y el glucógeno muscular"

Con la llegada del buen tiempo, son muchas las personas que se proponen perder peso y ponerse en forma. El verano suele marcar un punto de inflexión para quienes deciden empezar a hacer ejercicio, mejorar su alimentación o intentar deshacerse de los kilos ganados durante los meses de invierno.

Sin embargo, hay un error bastante común cuando se comienza a entrenar: pensar que la báscula es la mejor forma de saber si estamos progresando. El entrenador personal y divulgador Sergio Peinado ha explicado en sus redes sociales por qué el peso puede no reflejar los cambios que realmente se están produciendo en el cuerpo.

Para hacerlo, recurre a un ejemplo muy sencillo: "Estos son dos kilos de grasa y estos son dos kilos de agua. Y te voy a explicar cómo, a pesar de estar perdiendo grasa, puede que peses lo mismo o incluso que peses más", señala.

Sergio Peinado, entrenador personal / Archivo

Cuando la báscula no revela ningún tipo de resultado

Es una situación especialmente habitual durante las primeras semanas de entrenamiento. Una persona puede estar perdiendo grasa y, al mismo tiempo, experimentar cambios en otros componentes del cuerpo que hagan que su peso apenas varíe.

Peinado plantea precisamente este escenario: alguien que lleva varias semanas haciendo ejercicio y cuidando más su alimentación decide comprobar los resultados subiéndose a la báscula. Sin embargo, el número que aparece puede resultar decepcionante. "No se ha movido absolutamente nada o, incluso, has ganado un kilo de peso", explica el entrenador.

Es precisamente en este punto cuando muchas personas terminan perdiendo la motivación y abandonan el proceso. Peinado señala que es habitual caer en pensamientos como: "Esto no funciona, lo dejo. ¿Para qué voy a seguir entrenando y comiendo mejor si la báscula no baja?". Sin embargo, el entrenador recuerda que el peso no siempre refleja todos los cambios que se están produciendo en el cuerpo.

De hecho, es posible que haya una evolución positiva aunque el número que aparece en la báscula sea el mismo. "Perfectamente puede ser que hayas perdido dos kilos de grasa y hayas ganado dos kilos por otra parte", explica. Esto significa que se puede estar perdiendo grasa al mismo tiempo que aumentan otros componentes del organismo que también tienen un impacto en el peso.