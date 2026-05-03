Sergio Peinado, entrenador personal: “Dejarte la vida en la plancha no es la mejor forma de trabajar el abdomen”

Sergio Peinado no se ha mordido la lengua al hablar de uno de los fallos más comunes: pensar que cuanto más tiempo aguantas una plancha, mejor estás trabajando el abdomen. El entrenador personal, uno de los divulgadores fitness más populares en España, insiste en que esa idea está lejos de la realidad.

En uno de sus últimos vídeos, explica que no se trata de resistir minutos y minutos en la misma posición, sino de entrenar con intención y técnica. Según defiende, muchas personas convierten la plancha en una prueba de aguante, cuando en realidad debería enfocarse como un ejercicio de calidad, donde el control y la activación muscular marcan la diferencia.

Sergio Peinado te avisa sobre la plancha

"Mucha gente piensa que hay que aguantar planchas durante 1, 3 o incluso 5 minutos", explica en el vídeo en el que analiza por qué esta práctica no es la más indicada si el objetivo es ganar fuerza.

La idea no es aguantar más, sino hacerlo mejor. Peinado lo deja claro: si buscas ganar fuerza de verdad, las planchas no deberían alargarse eternamente. Propone justo lo contrario: esfuerzos breves, pero exigentes.

Sergio Peinado, entrenador personal / SPORT

Según explica, lo interesante es trabajar en rangos de 10 a 20 segundos, donde el cuerpo se ve obligado a activarse al máximo. En ese punto, los músculos no "se acomodan", sino que responden con más intensidad, reclutando más fibras en menos tiempo. Ahí es donde empieza el trabajo que realmente marca la diferencia.

"Ese tipo de trabajo, breve pero exigente, marca la diferencia a la hora de activar de verdad el abdomen", explica el divulgador, que invita a probarlo en primera persona para notar el cambio.

Su mensaje llega justo cuando proliferan rutinas virales que prometen resultados con ejercicios estáticos de apenas unos minutos, aunque —como él mismo insiste— no se trata de aguantar más tiempo, sino de aplicar un estímulo efectivo y bien ejecutado.