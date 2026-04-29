Sergio Peinado, entrenador personal, lo deja claro: "No necesitas correr para estar en forma, necesitas estar en forma para empezar a correr"

La mayoría de personas se engancha al running por motivos muy distintos: hay quien busca competir, otros simplemente quieren compartir kilómetros con amigos, mejorar su salud, desconectar del estrés diario o perder algunos kilos.

Y sí, correr puede ofrecer todo eso. Pero hay una idea muy extendida que conviene cuestionar: ¿de verdad necesitas salir a correr para ponerte en forma?

Sergio Peinado lo deja claro

Ponerse a correr sin más no siempre es la mejor idea, y eso es precisamente lo que quiso dejar claro Sergio Peinado en una de sus últimas publicaciones. El entrenador y creador de contenido insiste en que muchas personas empiezan por el camino equivocado, cuando en realidad lo primero debería ser trabajar la condición física general.

Según explica, el error está en pensar que correr te pondrá en forma por sí solo. “Lo ideal es estar en forma primero para poder empezar a correr después”, defiende en un vídeo que ha titulado La mentira de correr, donde desmonta esa creencia tan extendida.

Sergio Peinado, entrenador personal / Archivo

Peinado lo tiene claro: puede ser una muy buena alternativa si se hace bien, aunque tampoco es imprescindible. Al final, hay muchas formas de mantenerse activo si esta no termina de encajar contigo.

Y es que, con la vuelta a la rutina tras las vacaciones, son muchos los que vuelven a plantearse objetivos de cara a septiembre, casi siempre con el ejercicio como uno de los pilares principales.

Conviene tener claro algo desde el principio: no hay atajos ni soluciones milagro. Lo que realmente marca la diferencia es la constancia. Ir poco a poco, sin prisas —y nunca mejor dicho—.

El propio licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte lo resume de forma directa: correr no es la clave para ponerse en forma.