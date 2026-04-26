Sergio Peinado, entrenador personal: "El azúcar no engorda, así que puedes comer mucho azúcar y adelgazar"

No hay nadie como él. En pocos años, Sergio Peinado se ha convertido en uno de los entrenadores personales más populares de España gracias a sus consejos sobre el ejercicio, la vida saludable y el movimiento funcional, sin necesidad de acudir al gimnasio.

Uno de los últimos consejos que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, trató sobre el consumo de azúcar, ya que siempre está en tela de juicio si engorda o no.

En el post de Instagram, el entrenador personal empezó diciendo que "te están liando con el azúcar porque no engorda como crees", dejando en evidencia que "no es simplemente lo que comes, sino también lo que haces con ello".

Quiso dejar claro que "puedes comer mucho azúcar y adelgazar. Y puedes no olerlo y aun así engordar". También, compartió su experiencia: "Yo he llegado a perder grasa comiendo a veces 100 y 300 gramos de azúcar en un día e incluso más".

La principal razón que expuso es que perder grasa no depende de un alimento concreto ni de un macronutriente específico, sino del contexto general.

Sergio Peinado, entrenador personal / Archivo

En concreto, tiene más que ver con el conjunto de hábitos, como el ejercicio que realizas, cuánto te mueves a lo largo del día, las calorías que consumes, cómo distribuyes los macronutrientes, la calidad de los alimentos, tu ingesta de vitaminas y minerales, el descanso, tu estado emocional, el nivel de estrés y la situación de tu metabolismo y tus hormonas, entre otros.

Sin embargo, Sergio Peinado avisó: "Con esto no te estoy recomendando superar las cantidades de azúcar recomendadas por organismos de salud. Porque además, todo tiene un límite: por mucho que entrenes, si te pasas de ciertas cantidades de azúcar, tu cuerpo no podrá utilizarlo".

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Por último, volvió a remarcar que el problema no es el azúcar, sino las cantidades y el contexto.