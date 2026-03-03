Sergio Peinado, entrenador e influencer fitness: "No hay que correr para ponerse en forma, hay que ponerse en forma para correr"

En los últimos años, salir a correr se ha convertido en la puerta de entrada al ejercicio físico para muchas personas. No obstante, el running no es siempre la opción más efectiva para todo el mundo, ni la más sostenible en el tiempo.

Así lo advierte Sergio Peinado, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y uno de los creadores de contenido sobre fitness con más seguidores de España: "La realidad es que correr no es la mejor manera de ponerse en forma".

De hecho, el entrenador personal asegura que tienes muchas otras opciones de ejercicios y actividades físicas para entrenar si no te gusta el running: "Muchos de los cambios físicos que veis en Fuertafit han sido sin tener que correr ni 100 metros. Así que no pienses que debes hacerlo si o sí".

Ahora bien, Peinado destaca los beneficios de salir a correr si se practica de la forma correcta y adecuada en cada caso: "Pero eso tampoco significa que no puedas salir a correr si realmente te gusta. Sí que puedes. Es gratis y además te ayuda a pasar tiempo al aire libre. Si se hace bien es una gran opción".

Por este motivo, el influencer fitness avisa a sus seguidores sobre lo que hay que tener en cuenta antes de comenzar a hacer running: "Los entrenadores tenemos una frase que dice: No hay que correr para ponerse en forma, hay que ponerse en forma para poder correr".

Según cuenta el preparador, "mucha de la gente que empieza a correr cuando quiere ponerse en forma acaba o lesionada o frustrada". En este sentido, correr sin estar en forma, sin tener un entrenamiento progresivo y sin un complemento de fuerza, aumentas las dificultades para los principiantes.

"Hace que ni lo disfrutes debido a su exigencia, y además tengas muchas probabilidades de lesionarte". Peinado lo tiene claro, la clave es otra: "primero ponte en forma y luego corre". Especialmente, deben tomar precauciones las personas con "sobrepeso, dolores o llevas tiempo sin hacer deporte o sin correr".

Por último, el entrenador personal recomienda empezar a correr con la metodología CA-CO: "Si empiezas de cero no te hagas 5 km corriendo seguido, mejor haz series de CA-CO: por ejemplo tandas de 100 metros caminando y 100 metros corriendo. Y así progresando poco a poco (Esto depende de la persona)".