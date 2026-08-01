Sergio Peinado, entrenador: “Hay un ejercicio que casi nadie hace y puede marcar la diferencia para activar los glúteos”

La actividad física engloba cualquier movimiento del cuerpo que implique un gasto de energía, desde caminar hasta entrenar con intensidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que mantenerse activo aporta beneficios tanto para la salud física como para el bienestar mental, por lo que recomienda incorporar el ejercicio de forma habitual en la rutina.

Durante el verano, el calor puede hacer que entrenar fuera de casa o acudir al gimnasio resulte mucho menos apetecible. Aun así, eso no significa que haya que renunciar al ejercicio. El entrenador personal y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Sergio Peinado explica que existen rutinas sencillas que pueden realizarse en casa, sin apenas material, para mantenerse activo incluso en los días de temperaturas más altas.

Sergio Peinado, entrenador personal / SPORT

El ejercicio que te ayudará aún estando en casa

Los glúteos desempeñan un papel clave tanto en la estabilidad como en la fuerza del tren inferior. Por eso, el entrenador personal comparte en su canal de YouTube una selección de ejercicios pensados para trabajarlos de forma eficaz. Además, todos ellos tienen la ventaja de poder realizarse tanto en el gimnasio como desde casa, sin necesidad de un equipamiento específico.

El frog pump es uno de esos ejercicios que pasan desapercibidos en muchas rutinas, aunque cada vez más entrenadores lo recomiendan por su eficacia. Se realiza mediante un empuje de cadera con las plantas de los pies juntas y las rodillas abiertas, una posición poco habitual que permite centrar gran parte del esfuerzo en los glúteos.

Según explica Sergio Peinado, este movimiento destaca por su capacidad para activar de forma muy intensa la musculatura de los glúteos desde las primeras repeticiones. Además, es un ejercicio sencillo de ejecutar, apto para la mayoría de personas y muy útil tanto para incluir al inicio del entrenamiento como para complementar una rutina enfocada en fortalecer el tren inferior.

¿Cuándo hacer el frog pump?

Este ejercicio destaca por su versatilidad, ya que puede incorporarse en distintos momentos de la sesión. Es una buena opción al comienzo del entrenamiento para activar los glúteos antes de los ejercicios principales, aunque también resulta muy eficaz al finalizar, cuando el objetivo es llevar la musculatura al máximo nivel de fatiga y exprimir al completo las fibras musculares.

El experto en Ciencias del Ejercicio recomienda empezar realizando entre 20 y 50 repeticiones sin añadir peso. Una vez que se sea capaz de completar las 50 con facilidad, es el momento de aumentar la dificultad incorporando una carga. Para quienes entrenan en casa, no es necesario disponer de material específico: una garrafa de agua colocada sobre el abdomen puede servir perfectamente para incrementar la intensidad del ejercicio.