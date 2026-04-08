Sergio Peinado, entrenador personal, sobre el entrenamiento de fuerza: "Debería ser obligatorio para toda la población"

La actividad física es clave para el bienestar del cuerpo y de la mente. El ejercicio favorece la salud cardiovascular y muscular, mientras que beneficia la pérdida de peso. Además, reduce el estrés, mejorando el sueño y renovando el estado de ánimo.

Por esta razón, es importante seguir una rutina física adaptada a tu contexto y condición física. En este punto, Sergio Peinado, entrenador y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, destaca que la efectividad del entrenamiento radica en que sea sostenible.

Recientemente, el influencer fitness ha concedido una entrevista al pódcast Tengo un Plan. Durante la charla, Peinado explica cuál es su hábito: "Yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es meterme en un barreño de agua con hielo".

No obstante, se trata de una práctica que no tiene por qué adaptarse a todo el mundo. "No recomendaría a la mayoría de la población porque no es necesario", advierte el entrenador personal. Para ello, antes hay que "empezar a ser físicamente activo".

Mancuernas en un gimnasio / SPORT.es

De esta forma, si una persona tiene 15 minutos al día para hacer deporte, Peinado lo tiene claro, ya que sugiere "priorizar una sesión de fuerza". No hace falta ir al gimnasio, puedes comenzar con ejercicios como las sentadillas, las flexiones o las dominadas.

Desde lo más básico, Peinado recomienda buscar sumar todo el movimiento que sea posible. Esto incluye subir las escaleras, caminar para hacer recados o evitar el sedentarismo.

Posteriormente, el entrenamiento de fuerza, que "debería ser obligatorio para toda la población, desde los 10 hasta los 95 años". Para acabar, el divulgador sobre la actividad física sugiere una sesión de cardio a la semana, como mínimo.

Finalmente, no hay que olvidar una alimentación equilibrada. En este caso, Peinado reconoce que practica el ayuno intermitente y suele hacer almuerzo y cena.