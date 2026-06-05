Sergio Dufort, experto en culturismo: "El preparador debe meterse en la cabeza de sus deportistas y llevarlo al límite"

Hablar de preparación en culturismo no es solo hablar de series, repeticiones o dietas. Para Sergio Dufort, la verdadera diferencia entre un buen preparador y uno más está en la capacidad de conectar con el deportista, entenderlo de verdad y acompañarlo en todo el proceso para sacar su mejor versión.

La clave del preparador

Dufort defiende una idea muy clara en un nuevo vídeo en sus redes sociales: el preparador no se limita a escribir una rutina en una hoja. Su papel va mucho más allá, porque debe entrar en la cabeza de sus atletas, generar confianza y construir una relación en la que el deportista sienta que no está solo.

Esa implicación, según transmite, es lo que permite que el trabajo diario tenga sentido y que el progreso sea real. En su visión, preparar a un culturista consiste en remover algo por dentro para que cambie también lo de fuera. No basta con indicar ejercicios o marcar calorías; hace falta estar presente, observar, corregir y empujar cuando toca.

Acompañar hasta el límite

Una de las ideas que mejor resume su enfoque es que el preparador debe llevar al deportista al límite, pero hacerlo con criterio. No se trata de empujar sin control, sino de saber cuándo apretar, cuándo frenar y cómo acompañar cada fase para que el atleta avance sin romperse por el camino. Ahí es donde la experiencia marca la diferencia.

Dufort insiste en que el trabajo del preparador tiene una parte mental muy importante. El atleta no solo necesita un plan bien diseñado, sino también una figura que le ayude a sostener la disciplina, la motivación y la confianza cuando llegan los momentos duros.

Más allá de la hoja

Su mensaje deja claro que una preparación no se mide por lo que aparece escrito, sino por lo que ocurre en el día a día entre preparador y deportista. La teoría sirve de base, pero lo que realmente transforma es el trabajo conjunto, el seguimiento constante y la capacidad de adaptar el camino a lo que necesita cada persona.

Por eso, en su enfoque, preparar no es imponer, sino construir. No es solo marcar un plan, sino acompañar a alguien hasta que consiga sacar de sí mismo una versión más fuerte, más disciplinada y más consciente de lo que puede lograr.