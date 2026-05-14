Sergio Delgado, entrenador: "¿Sabes cuántas cervezas quemas con cada partido de pádel?"

El pádel ya no es solo uno de los deportes de moda en España. Su crecimiento también ha ido acompañado de un mayor interés por los beneficios físicos que aporta, especialmente en lo relacionado con el gasto calórico y la mejora de la condición física.

Cada vez más entrenadores y especialistas destacan que un partido amateur puede convertirse en una actividad cardiovascular bastante exigente. Sergio Delgado, entrenador de pádel, explica que el consumo de calorías varía en función de factores como la edad, el peso, el sexo o la intensidad del encuentro. Aun así, estima que un hombre de entre 35 y 45 años y con un peso de entre 70 y 90 kilos puede llegar a quemar alrededor de 600 kilocalorías durante un partido de 90 minutos.

Compensar excesos

La cifra resulta llamativa porque equivaldría aproximadamente al aporte calórico de cuatro cervezas con alcohol. Sin embargo, los expertos insisten en que el objetivo no debe ser “compensar excesos”, sino entender el pádel como una herramienta eficaz para mantenerse activo y mejorar la salud.

Parte de su éxito reside en que combina ejercicio físico intenso con un componente social y accesible para casi cualquier nivel. A diferencia de otros deportes de raqueta, el pádel requiere una técnica inicial menos compleja, lo que facilita que muchas personas puedan practicarlo desde el principio sin una preparación específica.

Todo a punto para el World Padel Summit / HELENA TRAVESSET

Además, durante un partido el cuerpo permanece prácticamente en movimiento constante. Los desplazamientos laterales, los cambios de ritmo, los giros rápidos y las aceleraciones obligan a trabajar tanto la resistencia cardiovascular como la musculatura de piernas, abdomen y brazos.

Otro de los aspectos que más destacan los entrenadores es su parecido con los entrenamientos por intervalos. El pádel alterna momentos de alta intensidad con pequeñas pausas entre puntos, un patrón similar al HIIT que ayuda a elevar el ritmo cardíaco y aumentar el gasto energético.

Más allá de la pérdida de calorías, jugar de forma habitual también puede ayudar a mejorar la capacidad cardiovascular, fortalecer músculos y articulaciones y mantener un peso saludable. A esto se suma un importante componente mental: al tratarse de una actividad social y dinámica, contribuye a reducir el estrés y favorece la liberación de endorfinas, relacionadas con el bienestar y el estado de ánimo.

Eso sí, los especialistas recuerdan que ningún deporte funciona de manera aislada. Para aprovechar realmente sus beneficios, recomiendan combinar la práctica regular de pádel con una alimentación equilibrada, buena hidratación y descanso adecuado.