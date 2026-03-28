Así será la Trail Cat The Race 2026, la ultra de 460 kilómetros que pasa por Andorra, Francia y cruza Catalunya de norte a sur

La quinta edición de la Trail Cat The Race regresa con un reto legendario: 300 millas (más de 460 kilómetros) que surcan Andorra, Francia y Catalunya de norte a sur, atravesando más de diez comarcas hasta el corazón de Tarragona ciudad.

Esta ultra trail, nacida en 2022 y consolidada como una de las pruebas más exigentes de Europa, pondrá al límite la resistencia física y mental de los corredores en paisajes icónicos como las cumbres pirenaicas y parques naturales emblemáticos.

La salida se dará el domingo 11 de octubre de 2026 a las 12:00 horas desde el centro de Andorra la Vella, con meta en Tarragona capital. El recorrido, revelado en formato track GPS solo una semana antes, no estará señalizado y coincidirá en tramos con marchas clásicas del calendario catalán.

Todo listo para la edición de este 2026 / Photoset.es / Toni Grases

Los participantes afrontarán 16.000 metros de desnivel positivo y otros tantos negativos, con cortes estrictos en el kilómetro 90 (24 horas), el kilómetro 330 (120 horas) y la meta (152 horas), lo que exige un ritmo medio de 3 km/h.

La organización, liderada por Trail.cat, ha abierto inscripciones con cerca de 70 corredores confirmados, un 40% de representación internacional de países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Además, se anunciarán próximamente distancias cortas de 50, 25 y 5 millas para atraer a un público más amplio.

La Trail Cat The Race, una de las más exigentes de Europa / Photoset.es / Toni Grases

Entre los incentivos destaca el sorteo de 15 plazas para el Tor des Géants (Turín, Italia), integrado en el programa europeo TORX eXperience. Los participantes podrán contratar, además, un servicio logístico opcional para traslados desde Tarragona a Andorra y gestión de vehículos en meta.

"La Trail Cat no es solo una carrera, sino una odisea humana que une fronteras y desafía límites", afirma Dani Buyo, director de carrera. Tras el éxito de 2025, con 65 finishers de 85 inscritos, esta edición promete batir récords de participación.