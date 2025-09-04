Septiembre y la vuelta al running: cómo reiniciar la temporada sin lesiones

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa para muchos corredores. Tras el parón de verano, llega el momento de retomar la rutina, ajustar objetivos y, sobre todo, recuperar sensaciones. Para los runners, este mes no solo simboliza el regreso al entrenamiento, sino también una oportunidad para reprogramar la mente de cara a los nuevos retos.

“La clave no es la velocidad ni la distancia, sino la paciencia y la ilusión de volver a empezar”, asegura Llorenç Esteve, entrenador y fundador de Sporty Hangover, una comunidad dedicada al entrenamiento consciente. El impacto del verano varía según el tipo de corredor: algunos han mantenido sus rutinas con modificaciones, otros han bajado la intensidad, y muchos han optado por una pausa total. Todas son válidas y lejos de ser un fracaso, Esteve lo interpreta como una fase natural. “El cuerpo tiene memoria. Con el enfoque adecuado, es posible retomar la actividad sin riesgos”, subraya.

Empezar por la base: aeróbico, fuerza y técnica

La primera recomendación para este regreso es clara: reconstruir la base aeróbica. “Rodajes suaves, en zona 2, disfrutando del recorrido, sin presiones por el ritmo”, indica Esteve. Se trata, según el entrenador, de permitir que músculos, tendones y sistema cardiovascular se reacondicionen progresivamente. Correr despacio en las primeras semanas no implica retroceder, sino preparar al cuerpo para lo que vendrá después.

Junto al trabajo aeróbico, Esteve insiste en la importancia de la fuerza y la técnica de carrera, dos pilares muchas veces olvidados. “Es el mes ideal para reincorporarlos o iniciarse en ellos”, apunta. Bastan sesiones breves con ejercicios funcionales (sentadillas, zancadas, planchas) y algunas rutinas técnicas para mejorar la economía de carrera y reducir el riesgo de lesiones.

Ritmo progresivo, no competitivo

Una vez establecida la base, es hora de reintroducir estímulos de mayor intensidad. Las series cortas, fartleks o los entrenamientos tempo pueden reaparecer en la planificación, aunque siempre de forma progresiva y controlada. “Septiembre es el mes para sentar las bases de todo lo que viene”, advierte Esteve. La combinación adecuada entre fuerza, técnica y trabajo aeróbico permitirá al corredor llegar a octubre y noviembre con garantías.

Además del enfoque físico, el regreso al running tiene un componente emocional y social. Entrenar en grupo, compartir kilómetros y fijar objetivos comunes puede ser un gran estímulo. “Septiembre es el mes de volver a empezar, de estrenar temporada, atarse las zapatillas y escribir nuevas páginas en la historia de cada corredor”, concluye Esteve.