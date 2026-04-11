Ni sentadillas ni gimnasio: este es el ejercicio ideal para tener un abdomen firme según un prestigioso entrenador japonés

En Japón hace años que saben que no hace falta sudar horas en el gimnasio para lograr un abdomen plano y una postura que llame la atención.

Shinji Sakazume, un entrenador con más de 20 años de experiencia y certificado por la National Strength and Conditioning Association, ha creado un método que arrasa entre mujeres de todo el mundo.

Se trata de la sentadilla curva, un ejercicio que en solo tres minutos al día activa el core profundo, alinea el cuerpo y acelera el metabolismo basal, esa energía que gastas incluso reposando, según explican los expertos. ¿Cómo se realiza? Es más sencillo de lo que parece.

La sentadilla japonesa que hace milagros

Olvídate de ejercicios infinitos o máquinas caras. Esta variante de la sentadilla tradicional es puro ingenio biomecánico. Junta los pulgares de los pies girándolos un poco hacia dentro, como una V invertida, mantén las rodillas cerca pero sin tocarse, pelvis alineada con la espalda y pecho arriba.

Baja despacio inhalando, sube exhalando con control, sin arquearte atrás. Hazlo lento, consciente, hazlo durante 10-15 repeticiones (dependiendo de lo que te cueste, que al menos las últimas requieran un esfuerzo). En tres minutos activarás abdomen, glúteos y muslos mientras corriges la postura.

Mujer tocándose el abdomen / Libre

Sakazume lo tiene claro: un cuerpo alineado gasta energía de forma óptima. Al enderezar pelvis y columna, despiertas músculos profundos que estilizan la cintura y queman grasa en reposo. Es ideal para quienes huyen del impacto alto: fortalece sin lesiones, perfecto para madres y oficinistas.

No es magia, es ciencia. La respiración controlada y los movimientos precisos elevan el metabolismo, reparan células y equilibran las hormonas. Las mujeres notan el abdomen más plano en semanas, con la espalda recta y energía extra. Lejos de rutinas extenuantes, prioriza la calidad sobre la cantidad.

Un plan semanal fantástico puede ser el siguiente: tres días realizando esta sentadilla curva, tres de estiramientos para soltar tensiones, uno de descanso total. Así evitas quemarte y creas hábito. Combina con caminatas o yoga para potenciar los resultados.

Sakazume insiste: la postura cuenta todo el día. Alinea el cuerpo al cocinar, ver la tele o andar. Utiliza calzado cómodo y usa sillas con la altura correcta. Poco a poco notarás mejor la postura y, gracias este ejercicio, un abdomen mucho más plano.