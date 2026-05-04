Ni sentadillas ni gimnasio: los 5 ejercicios que transforman los cuádriceps de los corredores

El running es uno de los deportes más practicados en todo el mundo, pero también uno de los que más castiga las articulaciones si no se entrena correctamente. En este contexto, los cuádriceps (el grupo muscular situado en la parte frontal del muslo) se han convertido en un elemento clave para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones.

Expertos en entrenamiento coinciden en que estos músculos cumplen funciones esenciales durante la carrera: estabilizan la rodilla, absorben el impacto y permiten una zancada más eficiente.

Por este motivo, es imprescindible mantenerlos fuertes; una necesidad para cualquier corredor, ya esté empezando o sea un runner experto.

Los ejercicios más eficaces para corredores que quieren mantener los cuádriceps fuertes

Entre los ejercicios más eficaces, la sentadilla sigue siendo el gran referente. Este movimiento clásico no solo fortalece los cuádriceps, sino que también activa glúteos e isquiotibiales, mejorando la potencia general. A ella se suma la sentadilla contra la pared, una variante isométrica que refuerza la estabilidad de la rodilla.

Un hombre haciendo una sentadilla / Sport.es

Otro ejercicio clave son los step-ups, que simulan el gesto de subir escaleras y ayudan a mejorar el equilibrio y la fuerza unilateral. En la misma línea, las zancadas permiten trabajar coordinación y control corporal, aspectos fundamentales para evitar desequilibrios musculares.

Por último, los saltos a una pierna aportan un plus de potencia y explosividad, algo especialmente útil en cambios de ritmo o terrenos irregulares.

¿Y por qué son importantes estos ejercicios? Se trata de una cuestión que va más allá del rendimiento. Muchos estudios han demostrado que una mayor fuerza en los cuádriceps se relaciona directamente con una mayor estabilidad de la rodilla, reduciendo de esta forma el riesgo de lesiones como el síndrome de la banda iliotibial.

Y por supuesto, unos cuádriceps bien entrenados permiten absorber mejor el impacto en cada zancada, protegiendo articulaciones y reduciendo la fatiga en carreras largas.