Hacer sentadillas está bien, pero para los expertos estos son los mejores ejercicios para tonificar piernas y glúteos

Las sentadillas siguen siendo uno de los ejercicios más completos para el tren inferior, pero no son la única opción ni siempre la más eficiente si el objetivo es tonificar piernas y glúteos. Hay varios movimientos que pueden igualarlas o incluso superarlas en activación muscular, especialmente cuando se combinan de forma inteligente dentro de una rutina.

Entre los mejores ejercicios para trabajar esta zona aparece el puente de glúteos, una opción muy valorada porque activa la parte posterior de las piernas y el glúteo de manera muy directa. También se recomienda la comba, que además de tonificar suma un fuerte componente cardiovascular y ayuda a quemar calorías.

Las zancadas ocupan otro lugar destacado, ya que obligan a trabajar cada pierna de forma independiente y mejoran además el equilibrio. Junto a ellas, el step se presenta como un ejercicio muy interesante porque mezcla fuerza, coordinación y trabajo aeróbico en un mismo movimiento.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

Por qué no quedarse sólo con las sentadillas

Las sentadillas son excelentes, pero el cuerpo responde mejor cuando el estímulo cambia. Repetir siempre el mismo patrón puede limitar la activación de ciertos músculos o hacer que la rutina se vuelva demasiado predecible. Por eso los expertos sugieren alternarlas con otros ejercicios que enfoquen el trabajo desde distintos ángulos.

El puente de glúteos, por ejemplo, permite aislar mejor esa musculatura y puede intensificar el trabajo si se añade carga ligera. La comba, en cambio, aumenta el gasto energético y favorece la definición general al elevar la frecuencia cardíaca. Las zancadas y el step, por su parte, añaden coordinación y estabilidad, algo muy útil para fortalecer el tren inferior de forma más completa.

Qué aportan a piernas y glúteos

La ventaja de estos ejercicios es que no solo ayudan a tonificar, sino también a fortalecer. Las zancadas y las sentadillas mejoran la estabilidad de rodillas y caderas, el puente refuerza la cadena posterior y la comba aporta un trabajo global que repercute en todo el cuerpo.

Además, varias de estas opciones se pueden hacer sin material o con un mínimo de equipamiento, lo que facilita mantener la constancia. En casa, por ejemplo, se pueden combinar sentadillas, zancadas, elevaciones de talones y puentes de glúteos en una rutina muy completa.