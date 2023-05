Senderismo por el Parque Nacional de Aigüestortes y Estanque de Sant Maurici

Esta ruta clásica senderista garantiza exprimir al máximo los espectaculares paisajes de los Pirineos Catalanes

El Parque Nacional de Aigüestortes y Estanque de Sant Maurici, ubicado en Cataluña, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Entre sus muchas rutas, destaca la famosa "Carros de Foc", una travesía que permite explorar algunos de los rincones más impresionantes de este parque.

A pesar de que la ruta principal consta de alrededor de 60 km, y para hacer el recorrido es necesario entre cinco y siete días, hay otras opciones más cortas aptas para todos los públicos. Este es el caso del recorrido que pasa por el puente de la Gorga, por la Ermita y el lago de Sant Maurici, por la cascada y el lago de Ratera y finalmente, por el refugio de montaña Ernest Mallafré. Un itinerario circular con una distancia de 14 km y una altitud máxima de 2.190 metros.

Recomendaciones

El sendero no está del todo marcado, ya que no cuenta con ningún tipo de señalización particular. Es por este motivo que se recomienda llevar mapa y tener algunas nociones básicas de montañismo para, de esta manera, poder ir más tranquilo y disfrutar de una experiencia segura y satisfactoria. También hay la opción de contratar un guía oficial de Carros de Foc que te garantiza hacer la ruta sin la preocupación de desviarse del camino.

El recorrido está rodeado de paisajes únicos, como lagos de montaña cristalinos, prados alpinos y picos nevados. La fauna y la flora, además del sonido de los ríos y arroyos que fluyen a lo largo de la travesía, convierten esta ruta en una maravilla para los sentidos para cualquier amante de la naturaleza y la montaña.