Senderismo y montaña: el consejo clave de la Guardia Civil que puede salvarte la vida

Salir a la montaña se ha convertido en uno de los planes favoritos para miles de españoles cada fin de semana. Senderismo, rutas en familia, trail, ascensiones o simples paseos por entornos naturales que ofrecen desconexión y aire puro. Pero no siempre lo que empieza como una excursión acaba como estaba previsto. Cada año, los equipos de rescate tienen que intervenir en decenas de accidentes en los que, a menudo, el tiempo de reacción marca la diferencia entre un susto y una tragedia.

La Guardia Civil, a través de sus unidades especializadas en montaña, ha lanzado un aviso claro: la prevención y la correcta comunicación con emergencias son vitales. Su mensaje es sencillo pero contundente: “Cada minuto cuenta, y cada detalle puede salvar vidas”.

Uno de los errores más comunes en situaciones de emergencia es la falta de información clara. La Guardia Civil recuerda que, si sufres o presencias un accidente en la montaña, debes transmitir con precisión estos datos:

Qué ha ocurrido : caída, torcedura, golpe de calor, pérdida de orientación, etc.

: caída, torcedura, golpe de calor, pérdida de orientación, etc. Dónde ha sucedido : nombre de la ruta, punto kilométrico, referencia geográfica o coordenadas GPS.

: nombre de la ruta, punto kilométrico, referencia geográfica o coordenadas GPS. Cuándo pasó: la hora aproximada del incidente.

A partir de ahí, la llamada debe completarse con el estado de las personas afectadas, la ubicación lo más exacta posible y, muy importante, las condiciones meteorológicas en ese momento. Estos datos iniciales permiten a los equipos de rescate preparar con rapidez los recursos necesarios para llegar al lugar.

La importancia de cada detalle

En un entorno urbano localizar a una persona es sencillo. En un bosque, un valle o una ladera, la cosa cambia. La Guardia Civil insiste en que la localización es clave: enviar una posición por GPS o aplicaciones como WhatsApp puede ahorrar horas de búsqueda.

También recomiendan informar sobre el número de acompañantes disponibles para colaborar hasta que lleguen los profesionales. Algo tan simple como inmovilizar a un herido o protegerlo del frío puede marcar la diferencia.

Consejos para prevenir accidentes

El cuerpo recuerda que la mejor emergencia es la que no ocurre. Para ello, hay una serie de consejos básicos que todo excursionista debería seguir antes de salir:

Consulta la previsión meteorológica y cancela la salida si hay riesgo de tormentas o cambios bruscos. Lleva el material adecuado: calzado de montaña, ropa de abrigo aunque haga sol, agua suficiente, comida energética y botiquín. Carga el móvil al 100% y, si es posible, lleva batería externa, linterna y un silbato. No subestimes la ruta: analiza desniveles, tiempo estimado y dificultad real. Informa a alguien de confianza sobre tu recorrido y la hora prevista de regreso.

La cultura de la prevención no solo evita accidentes, también garantiza que la experiencia sea mucho más gratificante. Disfrutar de un día en la montaña significa hacerlo con seguridad, sin poner en riesgo la vida propia ni la de los equipos de rescate que, en caso de emergencia, deben movilizar helicópteros, especialistas y sanitarios.

La Guardia Civil concluye su aviso con un recordatorio sencillo: “La montaña no se mueve, siempre estará ahí. Si hoy las condiciones no son seguras, espera. Lo importante es volver sano y salvo”.