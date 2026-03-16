Las métricas más importantes que ayudan a los montañistas a gestionar la fatiga y evitar la sobrecarga en la montaña

Preparar una salida larga en montaña no consiste solo en acumular kilómetros ni en confiarlo todo a las piernas. Aunque el objetivo no sea una ascensión extrema, afrontar una ruta exigente con mochila, desnivel y muchas horas de esfuerzo obliga a llegar con una base sólida. La resistencia, la fuerza y el control de la recuperación siguen siendo las tres patas que más pesan cuando toca rendir en terreno real.

Esa es una de las ideas que ponen sobre la mesa Amazfit y Jost Kobusch, alpinista alemán especializado en ascensiones extremas en solitario y sin oxígeno suplementario, que recientemente intentó el Everest por la cresta oeste y alcanzó los 7.537 metros en un tiempo récord de seis días. Su mensaje es claro: entrenar para la montaña exige método y también saber interpretar los datos.

El primer paso pasa por combinar resistencia y fuerza. Según Kobusch, la mayor parte del trabajo de fondo debe desarrollarse en zona aeróbica, donde el cuerpo aprende a sostener esfuerzos durante varios días. Pero ese bloque no basta por sí solo. El entrenamiento anaeróbico, aunque ocupe una parte menor del plan, también resulta decisivo cuando la ruta obliga a cambios intensos de ritmo, pendientes duras o tramos en altitud. "Esta combinación de entrenamiento de resistencia y fuerza crea una base sólida para una preparación más específica", explica el alpinista.

Frecuencia cardíaca en reposo y VFC

A partir de ahí aparece uno de los puntos más olvidados por muchos deportistas de montaña: vigilar la carga y la fatiga. No se trata solo de completar sesiones, sino de entender cómo impacta cada una en el organismo. En ese control ganan peso métricas como la frecuencia cardiaca en reposo, la carga acumulada y, sobre todo, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), un indicador que ayuda a interpretar el estado del sistema nervioso y el nivel de recuperación. "Si la información de mis sensaciones y la que me da el reloj coincide, sigo con el plan. Si no, ajusto o descanso más", resume Kobusch sobre el uso del Amazfit T-Rex Ultra 2.

El T-Rex Ultra 2 ofrece datos muy interesantes en plena ruta / AMAZFIT

Desde la marca, Jesús Carrero, director general de Amazfit para la región EMEA, insiste en la misma idea: una expedición no se construye con entrenamientos aislados, sino con la suma de cargas que deben ser gestionadas para evitar la sobrecarga. En esa línea, el reloj incorpora métricas de entrenamiento, postentrenamiento y recuperación, además de una evaluación de la fatiga a corto y largo plazo.

Otro aspecto clave está en hacer que el entrenamiento se parezca lo máximo posible a la realidad. Cargar con el mismo material, moverse por terrenos similares y trabajar con pesos parecidos a los de la expedición ayuda a preparar no solo el físico, sino también la técnica y la tolerancia al desgaste. Y si el objetivo está en altura, Kobusch subraya una idea básica: la aclimatación necesita tiempo y no admite atajos. En algunos casos, incluso recomienda sesiones muy largas, de hasta 20 horas, para acostumbrar al cuerpo al esfuerzo prolongado y a la fatiga energética, siempre con cuidado para no caer en el exceso.

Las ventajas del T-Rex Ultra 2

La tecnología también entra en juego antes y durante la actividad. Personalizar el reloj con los datos adecuados, introducir el peso del equipo, descargar mapas y definir bien la ruta puede marcar diferencias importantes. El T-Rex Ultra 2, según Amazfit, ofrece mapas topográficos preinstalados, navegación precisa, alertas si el usuario se desvía del recorrido y recálculo de ruta sin conexión. En montaña, donde el tiempo cambia rápido y la visibilidad puede desaparecer en minutos, ese tipo de funciones no solo aportan comodidad, también seguridad.

El nuevo T-Rex Ultra 2 ofrece mapas topográficos preinstalados y recálculo de ruta sin conexión / AMAZFIT

La última clave, quizá la más útil a largo plazo, es la más sencilla de explicar: cada expedición debe servir como aprendizaje. Analizar decisiones, detectar errores y apoyarse en entrenadores o perfiles con experiencia sigue siendo parte del proceso.

Porque en montaña, como en el trail running, el progreso no siempre se mide solo por la cima alcanzada, sino por todo lo que el deportista entiende y corrige antes de volver a salir.