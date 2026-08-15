El sector del fitness, clave para frenar el absentismo laboral en España: Más salud, menos ausencias

El absentismo laboralse define como la ausencia de un empleado en su puesto de trabajo en horas que correspondían a su horario laboral, ya sea de manera justificada como injustificada. Según Sergi Macip, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la incapacidad temporal representa casi el 80% del absentismo total.

La baja médica es una situación transitoria donde el trabajador no puede realizar su trabajo por enfermedad o accidente. Actualmente, se encuentra por delante de otros motivos como "permisos, maternidad o paradas técnicas", destaca Macip. No obstante, los expertos señalan que hay múltiples factores que son más difíciles de medir.

Según un artículo publicado por la UOC, 'Las claves detrás del auge del absentismo laboral en España', no hay duda con la evidencia: "Cuanto peor es el bienestar de los trabajadores, más sube el absentismo". Por este motivo, cuidar el bienestar físico y mental puede ser clave para reducir este problema.

El absentismo laboral en España / .

Desde el portal especializado, 'Gym Factory', apuntan que "el sector del fitness puede ser parte de la solución". El absentismo laboral no es un fenómeno puntual ni se trata de un caso aislado, ya que puede ser resultado de múltiples factores como "enfermedades crónicas, trastornos músculo-esqueléticos, problemas de salud mental, envejecimiento, dificultades de conciliación, modelos de liderazgo poco saludables, culturas organizativas ineficaces e incluso, en una pequeña parte de los casos, comportamientos fraudulentos".

Ahora bien, el citado medio apunta que la actividad física regular puede prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, deterioro funcional, depresión y ansiedad. En este caso, el deporte puede reducir algunas de las patologías que terminan provocando una baja médica por incapacidad temporal.

Absentismo laboral por incapacidad temporal por provincias / .

Aunque el ejercicio físico regular no elimine el absentismo de por sí, una población activa tiene mayores probabilidades de mantener el bienestar físico y mental. Por lo tanto, el informe concluye que los centros deportivos "se convierten en auténticas infraestructuras preventivas de salud".

Como resultado, la publicación propone abordar el absentismo laboral con una colaboración más cercana entre las instituciones: "Administraciones públicas, empresas, sistema sanitario y operadores deportivos. No basta con recomendar que las personas hagan ejercicio. Hay que facilitar que puedan hacerlo. Y eso exige políticas públicas valientes".