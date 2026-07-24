El secreto de Luis de la Fuente, seleccionador de España, para marcar semejante bíceps a los 65 años: "Trabajo por grupos musculares"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, es uno de los principales motivos que explican la consecución del Mundial por parte de 'La Roja'. Tanto es así, que incluso se habla de la 'España de Luis de la Fuente', en lugar de centrar el protagonismo en algún jugador, como podría ser la Francia de Mbappé o la Noruega de Haaland.

Desde que fue anunciado como técnico del equipo masculino absoluto, se ha destacado su gran estado físico, que además lo consigue con 65 años en su carné de identidad, una edad que aplica más sorpresa si cabe.

De la Fuente confía en su equipo de cara a la final / Pablo García

A partir de la victoria en la final, los memes sobre los músculos del entrenador riojano han ido apareciendo en las redes sociales. Por eso, en cada partido de la selección española, muchos se han ido preguntando cómo consigue un hombre de su edad lucir unos brazos y pectorales firmes como lo hace De la Fuente.

Ahora, él mismo ha sido el que ha revelado su 'secreto', en un vídeo junto con 'Post United': "Tengo una rutina semanal que viene trabajando diferentes grupos musculares. Empieza por pecho, espalda el día siguiente y brazo", señala.

"Lo va repitiendo", asegura, aunque señala que no es tan importante la rutina que sigue como tener la disciplina necesaria para llevarla a cabo, "de hacerlo todos los días del año", y de "no fallar nunca".

Pese al tono inocente del vídeo algunos usuarios del mundo digital han aprovechado para bromear con la ausencia de un día dedicado al torso inferior: "Sí el míster se salta pierna, yo también me la voy a saltar", señalan. Alguno le encuentra una similitud con uno de los ancianos más poderosos y famosos de la ficción: "Qué grande el Maestro Roshi", en referencia al personaje de Dragon Ball.

El estado físico del entrenador de España sorprende todavía más al compararle con su versión de hace 20 años, cuando él estaba en sus 40 y empezaba en los banquillos en el Sevilla. Recientemente, se ha viralizado una fotografía del propio De la Fuente, confirmando que José Bordalás, 'míster' del Getafe, no es el único caso 'Benjamin Button' en nuestras tierras.