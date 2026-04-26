Sebastián La Rosa, experto en longevidad: 'No ingieras carbohidratos extras junto con la proteína después de hacer deporte'

Ganar masa muscular no solo es una cuestión estética, sino también un factor clave para la salud y la longevidad. Así lo asegura el médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa, que destaca cómo el entrenamiento de fuerza se ha consolidado como una herramienta fundamental para mantener la independencia, la autonomía y una mejor calidad de vida con el paso de los años.

Lejos de ser únicamente un tejido encargado del movimiento, el músculo es hoy considerado por la comunidad científica como un tejido activo con funciones más complejas. Actúa casi como un “órgano endocrino”, ya que libera sustancias con efectos antiinflamatorios, neuroprotectores e incluso potencialmente anticancerígenos.

El experto explica que la cantidad de masa muscular también puede funcionar como un indicador del estado nutricional de una persona. Su disminución puede alertar de problemas como desnutrición, sarcopenia —la pérdida progresiva de músculo asociada a la edad— o incluso patologías más graves como el cáncer o la caquexia.

En este contexto, diversos estudios han relacionado de forma consistente la masa muscular con la longevidad. Cuanto mayor es la calidad y cantidad de músculo, mayor suele ser la probabilidad de envejecer con buena salud.

La Rosa aborda el papel de la alimentación tras el entrenamiento, un aspecto clave para optimizar el crecimiento muscular. Según el experto, tras el ejercicio lo más importante es priorizar la ingesta de proteínas de alta calidad, ya que son las encargadas de reparar y construir las fibras musculares.

En este sentido, señala que combinar grandes cantidades de carbohidratos con proteínas inmediatamente después del entrenamiento podría ralentizar la absorción de aminoácidos, reduciendo la eficiencia del proceso de síntesis muscular. Por ello, recomienda dar prioridad a alimentos proteicos como huevos, pescado, carnes magras o proteína de suero.

Además, La Rosa subraya la importancia de otros factores como el entrenamiento progresivo de fuerza, el descanso adecuado y una alimentación equilibrada en calorías. Solo la combinación de estos elementos permite una correcta recuperación y crecimiento muscular.

Entre los alimentos recomendados para favorecer este proceso se incluyen carnes magras, pescado, huevos, lácteos como el yogur griego, legumbres, frutos secos y verduras, que aportan micronutrientes esenciales para la recuperación.