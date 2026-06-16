Sebastián La Rosa, experto en longevidad, desvela un error muy común para después del gimnasio: ¨no mezcles carbohidratos con proteínas¨

Todos los especialistas coinciden en lo importante que es hacer ejercicio de manera frecuente con el objetivo de mejorar nuestra longevidad. Ahora bien: hay ciertas pautas que tener en cuenta al respecto.

El experto Sebastián La Rosa desmiente, en este sentido, uno de los mitos más extendidos sobre qué debemos hacer y qué no después de ir al gimnasio sobre cómo nutrirnos de manera adecuada.

En este sentido, existe la creencia de que añadir hidratos extra junto a la cantidad de proteína correspondiente después del entrenamiento es ideal para favorecer el crecimiento muscular, pero el especialista tiene una opinión diferente.

De hecho, así lo contaba el propio Sebastián La Rosa en uno de sus recientes vídeos de Tiktok: ¨retrasa la velocidad a la que puedes absorber y digerir dichas proteínas que acabas de consumir¨.

El quid de la cuestión es que dichos carbohidratos frenarían también la asimilación de esos aminoácidos que favorecen el desarrollo muscular, lo cual sería completamente contraproducente.

¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Sebastián La Rosa se decanta por hacer un entrenamiento de fuerza y combinarlo con una dieta de corte hipocalórico donde las proteínas sean las protagonistas.

De hecho, muchos otros expertos en entrenamiento personal sostienen la misma afirmación: combinar esos dos elementos es el primer paso para tener éxito a la hora de hacer crecer nuestros músculos.

Por tanto, Sebastián La Rosa recomienda reducir la cantidad de hidratos a consumir justo después de cada entrenamiento con tal de evitar este fenómeno y que podamos alcanzar así nuestros objetivos de forma más satisfactoria.