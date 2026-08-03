Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "La cafeína mejora la calidad de tu entrenamiento: te sientes con más fuerza, aguantas mejor una sesión pesada y percibes menos esfuerzo"

Dado que la cafeína es uno de los productos de consumo humano más populares del mundo, capaz de trascender culturas y demografías durante siglos, suele haber muchas incógnitas sobre qué tan saludable y positivo es su consumo.

Particularmente, entre quienes suelen ser devotos del ejercicio, existe la discusión en torno a si realmente se trata de una sustancia que ayuda a construir músculo; un debate que Sebastián La Rosa, médico y profesor de Medicina experto en longevidad, ha decidido zanjar de una vez por todas.

En este sentido, el también creador de contenido argentino hizo uso de sus redes sociales para divulgar información sobre este álgido tópico, asegurando que la cafeína no construye músculo per se, sino que mejora la percepción que tienen las personas de sus entrenamientos (y, por ende, su ejecución).

"La cafeína no construye músculo directamente. Lo que hace es mejorar la calidad de tu entrenamiento: te sentís con más fuerza, aguantas mejor una sesión pesada y percibís menos esfuerzo. Si eso se repite en el tiempo, ahí sí puede impactar en tu desarrollo muscular", destacó.

Posteriormente, detalló las cantidades que los individuos deben consumir para aprovechar de manera efectiva las propiedades de la cafeína, lo cual está directamente vinculado tanto a su peso como a su capacidad para consumir altas dosis de café.

"La dosis útil para mejorar el rendimiento suele estar entre 3 y 6 mg por kilo de peso, tomada unos 30 a 60 minutos antes de entrenar. Para muchas personas eso equivale a 200, 300 o incluso 350 mg de café, que no es poco", prosiguió.

El café tiene beneficios para la salud, según estudios científicos / Archivo

"El problema aparece con el horario y el contexto. Si entrenas tarde, usar cafeína puede empeorar tu sueño, y dormir bien es más importante que cualquier mejora puntual del entrenamiento. Además, si usas cafeína para tapar un mal descanso crónico, solo estás compensando el problema por unas horas", subrayó.

"Pan para hoy, hambre para mañana" es la frase con la que La Rosa culmina su intervención, enfatizando que no se puede usar el café para sustituir un buen sueño y que nunca será mejor sacrificar una buena pernocta por una dosis de cafeína en mal momento.

La recuperación suele convertirse en el factor determinante con la edad para conseguir más fuerza / Men's Health

Pese a ello, la información relatada confirma que el café sí puede ser un aliado importante para las personas de cara a desarrollar sus músculos, siempre y cuando estén conscientes de cuánto y cuándo utilizarlo.

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Además, cabe recordar que, actualmente, el café cuenta con muchas presentaciones, de manera que no obligatoriamente ha de ser consumido en su forma más popular, sino que también se pueden probar alternativas que funcionen mejor de acuerdo con los gustos, como el café infusionado en frío, que refresca en días calurosos, a diferencia del café solo y caliente, el cual cumple una mejor labor en días de bajas temperaturas.