Sebastián La Rosa lo deja claro: el músculo no crece cuando entrenas, sino cuando descansas

El entrenamiento de fuerza se ha consolidado como una de las mejores herramientas para mejorar la salud y prevenir el envejecimiento. Sin embargo, todavía persisten muchos mitos sobre cómo se desarrolla realmente la masa muscular.

En este sentido, el doctor Sebastián La Rosa advierte de uno de los errores más frecuentes a la hora de entrenar la fuerza: pensar que el músculo crece mientras levantamos pesas. Según explica, ese proceso ocurre principalmente durante el descanso.

Cuando entrenamos, sometemos a los músculos a una tensión mecánica que provoca pequeñas microlesiones en las fibras musculares. Este daño es necesario, ya que activa los mecanismos de adaptación del organismo.

Sin embargo, el crecimiento muscular, conocido como hipertrofia, no se produce en ese momento. Es durante la fase de recuperación cuando el cuerpo repara esas fibras y las hace más fuertes y resistentes.

Aunque no lo hayas pensado nunca, el sueño juega un papel fundamental en este proceso. Durante las fases profundas se liberan hormonas como la testosterona y la hormona del crecimiento, claves para regenerar el tejido muscular.

Estos son los músculos que trabajas haciendo bicicleta / Anna Bizon / Freepik.

También la alimentación es otro pilar esencial. Consumir suficientes proteínas y calorías permite al cuerpo disponer de los nutrientes necesarios para reconstruir el músculo de forma eficiente.

La constancia también marca la diferencia. No sirve de nada entrenar intensamente durante unos días si no se mantiene una rutina estable en el tiempo que combine ejercicio, descanso y buena alimentación.

Los expertos coinciden en que el equilibrio entre estos factores es la clave del éxito. Entender cómo funciona el cuerpo permite optimizar los resultados, evitar errores comunes y mejorar tanto el rendimiento como la salud general.