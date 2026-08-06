La Sea Otter Europe 2026 estrena récord de pruebas: así puedes competir en Girona del 18 al 20 de septiembre

Girona volverá a convertirse en septiembre en uno de los grandes escenarios del ciclismo internacional. La Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin celebra su décima edición del 18 al 20 de septiembre con el programa deportivo más amplio de su historia, una cita que combina competiciones de máximo nivel con pruebas abiertas a cualquier aficionado que quiera subirse a la bicicleta.

El festival, que reúne cada año a más de 500 marcas expositoras, ha construido en esta década un calendario deportivo que ya forma parte del circuito internacional. Entre las citas más esperadas figura la 226ERS UCI Gravel World Series, prueba clasificatoria para el Mundial de Gravel de la UCI que estrenará un recorrido nuevo desde Càrniques Juià hasta el recinto ferial. El 25% de cada categoría logrará plaza directa para el Campeonato del Mundo, y corredores como Daan Grosemans o Chris Harper ya han confirmado su presencia en una prueba que en el pasado ha contado con nombres como Romain Bardet o Miguel Indurain.

La HERO UCI Cross-country Marathon World Cup cerrará la temporada con David Valero como líder provisional de la general masculina, mientras Anna Weinbeer ya tiene matemáticamente asegurado el título femenino. El trazado, heredero de la mítica La Tramun, saldrá desde Les Planes d'Hostoles con un recorrido técnico y exigente.

Programa deportivo destacado: 226ERS UCI Gravel World Series (clasificatoria para el Mundial)

HERO UCI Cross-country Marathon World Cup

Shimano Super Cup Massi (XCO, prueba UCI C2)

Campeonato de España XCE

Ciclobrava by Lapierre (marcha cicloturista)

Continental Gravel Ride Tour

SCOTT Marathon BTT y La Tramun Curta

Shimano Super Cup Youth y Mini DH

Para quienes prefieren la bicicleta sin cronómetro, la Ciclobrava by Lapierre repetirá como la gran marcha cicloturista del fin de semana, con tres recorridos entre Girona y la Costa Brava y maillot oficial incluido para todos los participantes. Las inscripciones mantienen precio reducido hasta el 17 de agosto, y esta edición sumará la participación de una decena de tándems de la ONCE. Junto a ella, la Continental Gravel Ride Tour ofrecerá una alternativa no competitiva para descubrir los caminos del entorno de Girona en grupo.

El BTT también tendrá protagonismo propio con la SCOTT Marathon BTT, con categorías PRO y OPEN según el nivel de cada corredor, y con La Tramun Curta, versión más asequible del trazado original. Quien quiera vivir el mismo circuito que los profesionales de la Copa del Mundo podrá inscribirse fuera de competición en modalidad OPEN, compartiendo recorrido pero con un coste inferior.

El mapa del evento / SHIMANO SEA OTTER EUROPE

La cantera del ciclismo tampoco queda fuera del programa. La Shimano Super Cup Youth dará a niños y niñas la oportunidad de competir en un escenario internacional, mientras que la Copa Girona Trial y el Mini DH completan la oferta para los más pequeños. Como guiño a la historia del BTT, la MTB Classic reunirá de forma gratuita y no competitiva a bicicletas de montaña anteriores a 1996.

Con este despliegue, la Sea Otter Europe confirma que su décima edición busca que cualquier ciclista, desde el aficionado que se estrena hasta el profesional que pelea por un Mundial, encuentre su prueba en Girona.