SCOTT Supertrac RC3: la zapatilla de trail diseñada por atletas para dominar terrenos extremos

Scott presenta las nuevas Supertrac RC3, una zapatilla de trail running creada junto a su equipo de atletas y diseñada para rendir en los terrenos más técnicos. Tras 18 meses de pruebas en condiciones extremas, este modelo aterriza con el objetivo de convertirse en referencia para quienes buscan rendimiento, durabilidad y precisión en montaña.

Pensadas para corredores que no buscan atajos, las Supertrac RC3 incorporan un empeine de Matryx®, un material ultrarresistente que garantiza durabilidad incluso en los entornos más agresivos. A esto se suma una entresuela de espuma cinética ligera, que aporta reactividad, confort y eficiencia en cada zancada, permitiendo mantener el rendimiento en distancias exigentes.

Uno de los grandes avances del modelo es la tecnología de tracción radial, diseñada para ofrecer agarre de 360 grados y máxima estabilidad en terrenos irregulares, crestas expuestas o senderos técnicos. Además, cuenta con un drop de 4,5 mm, tecnología ER2 rocker evolucionada, protector de puntera y un innovador sistema tipo calcetín “antigravilla” que evita la entrada de suciedad durante la carrera.

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Este lanzamiento se enmarca dentro de la nueva línea de running de SCOTT, bajo el lema “Every line tells a story. Write yours.”. La marca refuerza así su mensaje: correr no es solo avanzar, sino construir un camino propio. Desde la línea de salida hasta la meta, pasando por cada ruta descubierta, la colección pone en valor el viaje del corredor, invitando a explorar nuevos límites y a escribir su propia historia en cada zancada.