Scott presenta las nuevas zapatillas Pursuit Gravel: ligereza, tracción y libertad para los corredores de todo terreno

Scott Sports amplía su colección de running con las nuevas Pursuit Gravel, unas zapatillas versátiles creadas para corredores que no quieren límites. Con una suela todoterreno, amortiguación reactiva y un ajuste preciso, este modelo está pensado para rendir en cualquier superficie, desde la pista forestal hasta la ciudad.

En este nuevo lanzamiento incorporan una suela de alto agarre que garantiza tracción en grava, tierra o asfalto, ofreciendo seguridad en cada pisada. La entresuela ER3 mejora el apoyo y la eficiencia de la zancada, mientras que la espuma cinética con nitrógeno garantiza ligereza y respuesta en cada paso.

Pensadas para aventurarse fuera del asfalto, las zapatillas cuentan con un empeine reforzado y un contrafuerte de talón que aseguran estabilidad, ajuste y confianza en todo tipo de superficies.

Principales características:

Versatilidad total: perfectas para superficies mixtas (asfalto + trail ligero).

Amortiguación reactiva: entresuela diseñada para absorber impacto y mejorar la eficiencia.

Tracción confiable: suela con taqueado optimizado para gravel y caminos irregulares.

Comodidad y ajuste: upper ligero, transpirable y de gran sujeción