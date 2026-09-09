SCOTT Kinabalu MTN: el camino empieza donde termina el asfalto

Hay corredores que no necesitan un camino marcado. Para ellos llegan las SCOTT Kinabalu MTN, unas zapatillas concebidas para desconectar del asfalto y adentrarse en la montaña. Su propuesta combina una espuma cinética ligera y de alto rebote con una suela preparada para enfrentarse a terrenos sueltos, blandos y técnicos.

La tracción Softground es una de sus grandes protagonistas. Los tacos profundos proporcionan un agarre seguro cuando el terreno se complica, desde los valles más embarrados hasta las zonas rocosas y técnicas. Una respuesta pensada para quienes prefieren explorar y abrir su propio camino.

La comodidad también ocupa un lugar central. La espuma cinética ligera y duradera busca ofrecer un buen retorno de energía manteniendo bajo el peso de la zapatilla. Con aproximadamente 280 gramos, las Kinabalu MTN apuestan por una combinación de protección y agilidad para afrontar largas jornadas en la montaña.

El modelo incorpora además un drop de 10 milímetros, un empeine con apoyo adicional y una suela externa específica para terreno blando. Todo ello con un ajuste regular y tallas disponibles de EU 40 a 47,5, para adaptarse a diferentes perfiles de corredor.

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Las Kinabalu MTN están pensadas, en definitiva, para quienes encuentran en la montaña una forma de desconectar. Para los que cambian las calles por senderos, buscan terrenos salvajes y ven cada salida como una oportunidad para descubrir hasta dónde puede llevarles el camino.