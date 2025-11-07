Scott DeRue: "Marbella va a firmar una de las páginas más memorables en la historia de IRONMAN"

Scott DeRue (Milledgeville, 1977) asumió el cargo de CEO de The IRONMAN Group en 2024 y desde entonces ha liderado la expansión global de la marca con una visión clara: situar al atleta en el centro y reforzar la conexión entre deporte, cultura y comunidad. En los días previos al Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 en Marbella, DeRue conversa sosegadamente con SPORT, medio de comunicación del grupo PRENSA IBÉRICA, sobre la elección de la sede, la fuerza de la comunidad triatleta y el poder transformador del deporte.

¿Cómo se siente al acercarse la semana del Mundial de IRONMAN 70.3 en Marbella?

Se percibe una energía increíble en el ambiente. La ciudad está llena de expectación y fue emocionante vivir un desfile de naciones tan vibrante como el que tuvimos. Creo sinceramente que esta será una carrera que pasará a la historia como una de las mejores.

Es su segundo año en IRONMAN como CEO. ¿Qué significa para usted liderar un evento global de esta magnitud?

Es un honor enorme. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo, de la comunidad de Marbella, de los miles de voluntarios y de los aficionados que ya están aquí. Todos hacen posible este evento. Para mí, formar parte de ello es un privilegio.

¿Por qué Marbella? ¿Qué la hace especial frente a otras ciudades candidatas?

Marbella lo tiene todo. El clima, la belleza del entorno, la accesibilidad desde cualquier parte del mundo, su historia y su cultura. Es un destino vibrante y acogedor. Cuando anunciamos que el Mundial 70.3 se celebraría aquí, la respuesta fue inmediata. España es un país muy querido por los triatletas: este año, antes incluso de llegar a Marbella, ya habíamos tenido más de 10.000 atletas internacionales compitiendo en pruebas españolas.

Además, el circuito de Marbella es digno de un campeonato: exigente, espectacular y con paisajes únicos, especialmente en el tramo de ciclismo. El mar es cristalino y la carrera a pie recorre el paseo junto al agua. Es un escenario perfecto.

¿Qué papel ha jugado la respuesta de la comunidad local en esa elección?

Fundamental. Desde que anunciamos la sede, la gente de Marbella ha mostrado un apoyo increíble al equipo y a la comunidad IRONMAN. Durante la prueba profesional de esta mañana, había vecinos animando desde primera hora. La hospitalidad española es algo muy especial: es una cultura cálida y acogedora. Estoy convencido de que durante el fin de semana, tanto la comunidad local como los aficionados de todo el país sentirán un gran orgullo por albergar este evento.

Después de su tiempo al frente de la organización, ¿hay algo que le haya sorprendido del mundo IRONMAN?

Sí. Sabía que era una comunidad diversa, con gente de muchos países y culturas, pero lo que más me ha inspirado es comprobar cómo todos comparten un mismo sueño: creer que todo es posible. Desde los profesionales hasta el último triatleta en cruzar la meta, todos reflejan ese espíritu. Me encanta ver cómo los ganadores vuelven a la línea de meta para celebrar al último participante. Eso es lo que define a IRONMAN: una comunidad unida por una misma pasión.

Y esa diversidad cultural también se vive estos días en Marbella…

Exacto. Aquí se mezclan culturas de todo el mundo con la esencia andaluza y marbellí, y eso crea algo mágico. No hay muchas cosas hoy en día que unan a las personas como el deporte. El triatlón tiene ese poder: une a gente con diferentes creencias, idiomas o costumbres en torno a un mismo desafío y a un mismo sueño.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales objetivos para los próximos años?

Estamos en un momento de gran crecimiento global. Nuestro foco está en los atletas: en ofrecerles experiencias que los inspiren, que los desafíen y que los hagan disfrutar del deporte. Queremos seguir haciendo del triatlón una comunidad donde la gente sienta que pertenece.

También trabajamos para generar valor en nuestras ciudades anfitrionas. Esta semana, por ejemplo, hay 6.300 atletas en Marbella, junto a sus familias y amigos. Son decenas de miles de personas que descubren la cultura y la hospitalidad de España. Eso tiene un impacto positivo enorme, tanto deportivo como turístico.

Como deportista de resistencia, ¿qué mensaje daría a quienes compiten este fin de semana o sueñan con hacerlo algún día?

Les diría que el entrenamiento es la parte dura, pero el día de la carrera es el divertido. Todo el sacrificio merece la pena. Muy poca gente en el mundo tiene la oportunidad de competir en un campeonato del mundo. Todos los que están aquí se lo han ganado con esfuerzo. Así que, cuando llegue el momento, disfruten cada segundo.