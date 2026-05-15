Sawe regresa a Berlín tras hacer historia en Londres: el primer sub-2h en maratón busca el doblete

Sebastian Sawe vuelve a Berlín. El keniano que el pasado 26 de abril entró en la historia del atletismo al bajar de las dos horas en el maratón de Londres —con un registro de 1h59:30 que nadie había conseguido jamás en competición oficial— defenderá el 27 de septiembre su título en la capital alemana. La organización confirmó este miércoles su participación en una prueba que reunirá a 60.000 corredores de 160 países.

El regreso de Sawe a Berlín tiene mucho de historia circular. En la edición de 2025 ya se impuso en el Tiergarten, aunque en condiciones nada favorables: 25 grados de temperatura hicieron de esa carrera un ejercicio de resistencia más que de velocidad, y aun así cruzó la meta en 2h02:16. Ahora llega de otra dimensión. No solo es el vigente campeón; es el primer atleta de todos los tiempos en romper la barrera de las dos horas, y eso cambia por completo el peso de su figura en el pelotón.

El propio Sawe no esquivó la pregunta que todos se hacen: ¿a qué va a Berlín? "Estoy muy feliz de regresar y defender mi título. Mucha gente puede preguntarse cuáles son mis objetivos esta vez. Solo puedo decir que, como siempre, planeo prepararme lo mejor posible y correr lo más rápido que pueda. Luego, el día de la carrera, veremos qué sucede", declaró el atleta, que también subrayó el deseo de reencontrarse con "la fantástica atmósfera y la multitud que bordea el recorrido" berlinés.

Desde la organización, Mark Milde, director de carrera, no ocultó la satisfacción por contar con él. "Con su impresionante desarrollo en los últimos meses y su récord mundial histórico, ha escrito firmemente su nombre en los libros de historia del maratón", afirmó, añadiendo que Sawe ha "elegido conscientemente" Berlín como su siguiente gran cita, algo que calificó como "un gran reconocimiento del prestigio mundial" de la prueba.

Berlín es, junto a Tokyo, Boston, Chicago, Londres y Nueva York, uno de los Six Major Marathons, los maratones más prestigiosos del planeta. Su trazado plano y rápido por el centro histórico de la ciudad lo convierte en el circuito donde se han pulverizado más récords mundiales. No es casualidad que Sawe haya elegido este escenario para su estreno competitivo tras Londres. La pregunta que flota en el ambiente, inevitablemente, es si el 27 de septiembre podremos hablar de algo más que de una defensa de título.