Savina Paül, piloto: "Aunque sean las 12 del mediodía, si no tengo hambre, no como, pero otros días desayuno dos veces"

Los pilotos de avión de largo recorrido se enfrentan constantemente a un problema que muchas personas no tienen en toda su vida: el constante cambio de horario. De esto ha hablado Savina Paül, piloto profesional.

Qué comprobaciones hacen los pilotos antes de volar

En primer lugar, Savina habla acerca de los muchos procedimientos que realizan en un avión a lo largo de un vuelo; que todos los pasajeros estén bien, que el avión no tenga ningún problema aparente... pero si lo hay, tienen dónde llamar.

La piloto explica que si se da el caso de que encuentran señales, por ejemplo, de un posible impacto de un pájaro con el avión o alguno de sus motores, es entonces cuando llaman a unos mecánicos especialistas que revisan la gravedad del escenario.

Dependiendo de lo que se determine, el vuelo puede llegar a cancelarse. Es en este punto cuando la conversación deriva a la problemática del día a día para el piloto: los cambios horarios.

Así es cómo una piloto de larga distancia afronta los cambios de horario

El caso de Savina resulta especialmente interesante porque trabaja en vuelos de largo recorrido. Sus rutas pueden llevarla a destinos de América Latina, Estados Unidos y otras regiones con importantes diferencias horarias, lo que obliga a su cuerpo a adaptarse constantemente.

La piloto asegura que esto ha sido todo un proceso de aprendizaje para ella. En su caso, hace solo dos o tres años que está al frente de vuelos de largo recorrido, y en este tiempo ha tenido que aprender a escuchar a su cuerpo como nunca antes.

AEROPUERTO DE CASTELLÓN . AVIONES COMERCIALES . COMPAÑIA AÉREA VUELING / archivo

"Yo soy la típica que va con el Google Calendar y me lo apunto todo", dice Savina, y eso contrasta todavía más con la explicación que da después: el hecho de volar largo recorrido le ha obligado a no planificar como lo hacía antes.

Savina dice que ahora 'fluye', en el sentido de que si son las 12 del mediodía y nota que no tiene hambre, pues no come. Por el contrario, hay ocasiones en las que necesita desayunar dos veces porque su cuerpo sigue con el horario 'de casa'.

El Chelsea no se está de nada durante su pretemporada y fleta un avión de 300 millones. / Airx.aero

Esto es algo que le pasa no solo con la comida, también con el sueño; si siente en algún momento que tiene la necesidad de dormir, lo hace sin importar la hora que sea. Y curiosamente es algo que también se lleva al terreno del deporte.

"Cuando tengo energía, corro, cuando igual no tengo tanta energía, pues igual me hago una clase de yoga"; Savina argumenta que en circunstancias excepcionales como la suya, vale más lo que pida el cuerpo que lo que apunte un calendario.

Ahí está la clave de la experiencia de Savina: después de varios años realizando vuelos de largo recorrido, ha aprendido a no obligarse a comer, dormir o entrenar simplemente porque el reloj diga que toca hacerlo. En su caso, escuchar las necesidades de su cuerpo se ha convertido en una forma de convivir con los constantes cambios horarios.