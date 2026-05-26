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Saúl Sánchez, deportista y nutricionista: "Caminar todos los días no es la forma más eficaz de adelgazar"

El experto, que está especializado en Jiu-jitsu brasileño, ha lanzado una contundente reflexión

Saúl Sánchez, dietista y nutricionista

Saúl Sánchez, dietista y nutricionista / Saúlnutri.com

Es conocido por todos que caminar es una de las actividades físicas más recomendadas por médicos y especialistas para mejorar la salud a cualquier edad, pero no siempre es suficiente cuando el objetivo es perder peso.

El último en comentar este aspecto ha sido Saúl Sánchez, deportista especializado en Jiu-jitsu brasileño y graduado en Nutrición Humana y Dietética, que ha lanzado una contundente reflexión sobre uno de los hábitos más extendidos entre aquellos cuyo objetivo es la pérdida de peso.

"A pesar de lo que te hayan dicho, caminar no es bueno para perder peso", afirma el experto. Según dice, aunque dar largos paseos diarios puede ayudar a reducir grasa en personas con sobrepeso, el problema es la enorme cantidad de tiempo que necesitamos para comenzar a ver resultados.

Sánchez cree que caminar, sobre todo a baja intensidad, "es un ejercicio demasiado ligero" para generar adaptaciones importantes en el organismo.

Y en su opinión, ni incrementa demasiado el gasto energético ni favorece cambios elementales en la composición corporal, como el aumento de la masa muscular o la mejora de la densidad mitocondrial.

Por eso insiste en que el verdadero foco debería estar puesto en el entrenamiento de fuerza: "con sesiones de 30 o 40 minutos, tres o cuatro veces a la semana, podemos conseguir un efecto mucho mayor que caminando tres horas todos los días".

El nutricionista también advierte de que basar toda la estrategia de adelgazamiento únicamente en caminar puede provocar un estancamiento rápido. Muchas personas logran perder algunos kilos al principio, pero terminan frenando su progreso porque el cuerpo se adapta al esfuerzo.

Aun así, Sánchez deja claro que caminar sigue siendo una práctica imprescindible para la salud cardiovascular, la movilidad y el bienestar general. De hecho, lo considera un complemento excelente dentro de un estilo de vida activo.

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Su mensaje no pretende desanimar a quienes salen a caminar, sino recalcar que, para adelgazar de forma sostenible y eficiente, el ejercicio debe incluir también trabajo de fuerza y estímulos de mayor intensidad.

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