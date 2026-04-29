Saúl Craviotto (41 años), revela su rutina diaria: "El truco no es ir en busca de motivación permanentemente"

Saúl Craviotto, el piragüista español con seis medallas olímpicas (récord histórico en nuestro país), no es solo un campeón en el agua, sino un ejemplo vivo de disciplina implacable que inspira a cualquiera que busque superarse. A sus 41 años, con familia, viajes y hasta victoria en MasterChef Celebrity, mantiene un físico envidiable.

En su rutina matutina, que ha compartido a través de sus redes sociales, revela la esencia de su éxito: el entrenamiento no es negociable, da igual las ganas o el reloj. Levántate a las 5:30, hazlo y punto; la motivación es secundaria, la constancia lo es todo.

Su disciplina matutina

No hay mañanas tranquilas para Craviotto: viajes a Madrid por trabajo, vuelos o fines de semana intensos no alteran el plan de entrenamiento. Su truco es simple y brutalmente efectivo: suena la alarma y se pone en marcha con un circuito funcional con el que trabaja todo su cuerpo.

Sentadillas cargadas para unas piernas fuerte (clave en kayak, aunque no se vean), curl de bíceps, press de pecho para mejorar la estabilidad y dominadas que potencian la espalda. Todo en casa, con su gimnasio personal, complementado con creatina para ganar fuerza, hipertrofiar músculo y recuperarse rápido.

Para el deportista, el truco no es buscar motivación cada día; es hacerlo igual, sin excusas, recordándonos que los grandes logros nacen de hábitos como este. Cuando está preparándose para la competición, evidentemente, la cosa cambia.

Si tiene que entrenarse para competir, la rutina de Craviotto pasa por las seis horas diarias, de lunes a sábado, combinando kayak en agua, rodajes de carrera o bici para mejorar el aspecto aeróbico, y gimnasio para aumentar la fuerza. Las piernas fuertes evitan lesiones en su deporte, y un core sólido da potencia.

Fuera del foco olímpico, Saúl Craviotto baja la intensidad y se dedica a realizar carreras, bici según la temporada, pero siempre con un entrenamiento matutino para rendir de forma óptima y dormir de la mejor forma posible. Además, no come nada después de las 18:00.

Craviotto no pesa comida ni sigue dietas extremas; aplica el sentido común con tres pilares equilibrados: deporte, alimentación y descanso. Y parece que le ha ido bien.