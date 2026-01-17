RUNNING
Saucony Ride 19: la zapatilla “para todo” se actualiza (más suave, ligera y reactiva)
La marca refuerza su concepto Ready to Ride con una Ride 19 más cómoda y versátil, pensada para rodajes diarios, entrenamientos largos y un uso 24/7
Hay zapatillas que aspiran a ser la pareja estable del runner: las que te calzas sin pensarlo para sumar kilómetros o salir a caminar. En esa liga juega Saucony con su nueva Ride 19, la última evolución de su entrenadora neutra “para todo”, ahora más suave, ligera y reactiva.
La clave está en una PWRRUN+ reformulada: más mullida al primer impacto, pero con un retorno de energía más vivo para que la zancada no se apague cuando el entrenamiento se alarga. La suela también busca continuidad, con ranuras de flexión y refuerzo en el antepié para que la transición sea fluida, incluso cuando pasas del paseo al trote sin cambiar el chip.
Donde más se nota el salto "ready to ride" es arriba. El upper estrena una malla técnica más fina y elástica, pensada para adaptarse al pie y mejorar la ventilación. Y suma acolchado en el collar del talón, un detalle que se agradece cuando la zapatilla se convierte en tu opción de diario.
En cifras, la Ride 19 mantiene el enfoque de entrenamiento diario: drop de 8 mm, perfiles 36/28 mm y un peso declarado de 255 gramos en talla masculina de referencia. No pretende ser una voladora de competición, pero sí una herramienta fiable para lo que más hacemos: rodar.
Las características de la Saucony Ride 19
- Amortiguación: PWRRUN+
- Categoría: Neutral / Entrenamiento diario
- Drop: 8 mm (36 mm / 28 mm)
- Peso: 8,9 oz (Hombre US 9)
- Uso: kilómetros diarios, rodajes constantes, uso durante todo el día
- Sostenibilidad: Veganas y con materiales reciclados
En un momento en que el mercado se llena de modelos "super" y espumas extremas, la Ride 19 reivindica la normalidad bien hecha: comodidad, respuesta suficiente y esa sensación de que siempre te va a cumplir, entrenes a 4:00 o a 6:00 el kilómetro. Además, Saucony subraya el guiño "verde": modelo vegano y con materiales reciclados.
La Ride 19 ya está a la venta en España por 160 euros en la web oficial de la marca y en distribuidores seleccionados. Si buscas una única zapatilla para entrenar, acumular kilómetros sin dramas y moverte cómodo todo el día, esta puede ser esa "para todo" que, por fin, suena a verdad.
