Saucony renueva sus Hurricane con una nueva espuma incrediLUX

Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, presenta las nuevas Hurricane 26, completamente rediseñadas para ofrecer amortiguación y comodidad en cada paso. Incorporan la tecnología Center Path, una estructura PWRRUN de doble densidad y la nueva espuma incrediLUX.

El nuevo diseño está pensado para correr, caminar o mantenerse activo, con un equilibrio entre comodidad, protección y durabilidad.

"Las Hurricane 26 están diseñadas para ofrecer una sensación de comodidad y protección en cada paso. La zapatilla ya era cómoda, pero con nuestro nuevo diseño y la nueva espuma incrediLUX hemos conseguido llevar esa sensación más lejos. La estructura de materiales ayuda a evitar el hundimiento, mientras que la espuma incrediLUX mantiene su suavidad bajo carga. El resultado es una zapatilla diseñada para ofrecer comodidad y reducir las concesiones", explica Brian Moore, Chief Product Officer de Saucony.

Nueva espuma con la estructura PWRRUN

Entre sus principales características destaca el núcleo de espuma incrediLUX ATPU, totalmente nuevo y más ligero, que proporciona una amortiguación y una comodidad excepcionales tanto en las carreras diarias como durante todo el día, combinado con una estructura PWRRUN que aporta rigidez.

La tecnología Center Path mantiene el pie correctamente alineado desde el impacto hasta el despegue de los dedos, mientras que la suela exterior de goma de carbono XT-900 ofrece una gran durabilidad y protección. Completa el conjunto una malla transpirable y cómoda, con un ajuste suave y seguro.

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Las nuevas Hurricane 26 ya están disponibles por 170 euros.