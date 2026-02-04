Saucony refuerza su gama Endorphin: una zapatilla sin placa y con superespuma para entrenar

Saucony quiere que la sensación de "zapatilla rápida" no sea exclusiva del dorsal. Con la nueva Endorphin Azura, la firma estadounidense amplía su familia más popular con un modelo pensado para el entrenamiento diario… pero con el punto de chispa que muchos corredores echan de menos cuando toca acumular kilómetros.

Azura se sitúa como puente entre las Endorphin Pro 5 (competición con placa de carbono) y las opciones más rodadoras. Aquí no hay carbono: la marca apuesta por una estructura sin placa que busca una pisada suave, flexible y adaptable para encajar en sesiones de calidad, cambios de ritmo o rodajes vivos sin castigar las piernas.

El núcleo técnico está en la superespuma PWRRUN PB, un compuesto ultraligero que prioriza retorno de energía y sensación de ligereza. A ello se suma la tecnología SPEEDROLL, el conocido “efecto balancín” de Saucony que facilita una transición fluida y te proyecta hacia delante de forma natural, algo que se nota especialmente cuando subes la cadencia.

La suela XT-900, con goma pensada para durar, promete agarre y resistencia kilómetro tras kilómetro, mientras que el diseño estilizado y los colores llamativos apuntan a un público que también valora el look en la salida del grupo.

Características y especificaciones: Superespuma PWRRUN PB: Ofrece ligereza y un retorno de energía que aporta una sensación de mayor velocidad.

Tecnología SPEEDROLL: Diseñada para transiciones fluidas y una pisada natural y eficiente.

Diseño sin placa: Pensado para ofrecer flexibilidad y máxima comodidad en el día a día.

Suela XT-900: Garantiza un agarre excepcional y una gran durabilidad kilómetro tras kilómetro.

Drop: 8 mm (perfiles de 40 mm en el talón y 32 mm en el antepié).

Peso: Hombre 240 g y mujer 212

Tallas: Hombre (del 7 al 15 US) y mujer (del 5 al 12 US)

Precio (PVP): 160 €.

Sostenibilidad: Este modelo es totalmente vegano y está fabricado con materiales reciclados.

En clave de entrenamiento, encaja en planes de 10K a maratón como zapatilla "de todo": rodajes alegres, series cortas o progresivos en asfalto y tierra compacta del parque. No pretende sustituir a una voladora pura, pero sí acercar esa sensación Endorphin a los días laborables.

El lanzamiento, además, se apoya en una narrativa distinta: junto a Your Friendly Runners (YFR), Saucony plantea la velocidad como un estado mental y apuesta por contenido más auténtico que perfecto.