Saucony presenta Spiritual Guidance, la colección cápsula que recupera sus modelos más icónicos

Saucony amplía su catálogo con Spiritual Guidance, una colección cápsula que reinterpreta tres de sus modelos más reconocidos para quienes viven el running como una forma de expresión personal. La marca, referente global en calzado de alto rendimiento y lifestyle, firma esta propuesta de la mano de Isaac Neves, responsable del diseño de toda la colección.

La cápsula reúne tres siluetas con peso propio en la historia de Saucony: ProGrid Paramount, ProGrid Guide 7 y Guide 19. Cada modelo combina el legado técnico de la marca con un enfoque pensado tanto para entrenar como para el uso diario, en un momento en el que el gusto por el calzado retro running gana terreno también entre corredores españoles.

Brian Moore, chief product officer de Saucony, explica el espíritu detrás del proyecto: "Esta colección cápsula, diseñada por Isaac Neves, explora la conexión entre el rendimiento y la armonía interior". Moore añade que la idea es animar a la comunidad "a confiar en su propio ritmo, seguir su intuición y recorrer su propio camino".

La ProGrid Paramount recupera la estética original de 2007, con un diseño de inspiración Y2K que la convierte en una de las protagonistas de la línea Retro Tech de Saucony. El modelo elimina el logotipo lateral para dar más protagonismo a la malla transpirable y a su estructura interior, manteniendo el ADN de las zapatillas de running de aquella época.

La ProGrid Guide 7 rescata el espíritu de uno de los clásicos de la marca, con una estética retro y un enfoque en la comodidad diaria. Se trata de una reedición fiel al modelo original, pensada para ofrecer protección y confort en el uso cotidiano, ideal para quienes buscan un calzado versátil tanto para entrenar como para el día a día.

Las siluetas más icónicas de la marca: ProGrid Paramount, ProGrid Guide 7 y Guide 19 / SAUCONY

La Guide 19 es la propuesta de mayor rendimiento de la colección, con una nueva combinación de espuma PWRRUN que mejora la amortiguación y la comodidad. El modelo suma más flexibilidad en el antepié y mayor durabilidad, con tallas unisex desde la 35,5 hasta la 49, un rango amplio que facilita su acceso a corredores de distintos perfiles.

La colección Spiritual Guidance llegará a las tiendas el próximo 18 de julio. Los precios serán de 160 euros para las Guide 7 y Guide 19, y de 210 euros para las ProGrid Paramount.