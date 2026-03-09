RUNNING
Saucony lleva a Madrid su carrera más secreta y pone a prueba su nueva zapatilla sin placa
La marca reunió en Madrid a medios, creadores y run clubs en la primera parada española de THE MAZE ZE:RO HO:UR, una experiencia competitiva diseñada para exprimir la nueva Endorphin Azura
Saucony ha dado un paso más en su apuesta por el running urbano con la celebración en Madrid de THE MAZE ZE:RO HO:UR, una competición distinta a lo habitual y planteada para conectar a algunas de las comunidades que más están empujando la cultura actual del running.
La idea de THE MAZE gira alrededor de un factor que lo cambia todo: la incertidumbre. En esta prueba, los recorridos, las normas y buena parte de la dinámica no se conocen hasta el mismo momento de competir. Ese elemento sorpresa obliga a los participantes a responder bajo presión, a leer rápido cada situación y a tomar decisiones con información limitada. Ahí es donde Saucony quiere colocar esta experiencia, lejos del formato clásico y más cerca de un reto que mezcla resistencia, adaptación y lectura táctica.
Tras estrenarse el año pasado en París, el concepto amplía ahora su radio de acción y da el salto a un circuito internacional con paradas en Londres, París, Nueva York y Madrid. La capital española acogió así la primera cita de esta nueva fase global, en una jornada en la que la marca reunió a medios especializados, creadores de contenido, amigos de la firma y varios de los colectivos más activos de la escena runner local.
El futuro del running también se construye desde la comunidad. Juntar a crews diferentes, ponerlos en un entorno nuevo y hacerles competir desde la sorpresa genera algo más que una clasificación. Genera vínculos, conversación y una forma más compartida de entender este deporte, cada vez más conectado con la cultura urbana y con experiencias que van más allá del simple cronómetro.
La Endorphin Azura, en escena
La jornada en Madrid sirvió para testar uno de los lanzamientos destacados de la marca: la Endorphin Azura, un modelo de alto rendimiento orientado al entrenamiento diario y que llega sin placa de carbono. Saucony la presenta como una zapatilla ligera, reactiva y pensada para quienes buscan sensaciones de velocidad en el día a día.
En su mediasuela aparece la espuma PWRRUN PB, uno de los compuestos más conocidos de la firma por su ligereza y retorno de energía. A eso se suma la tecnología SPEEDROLL, diseñada para favorecer una transición fluida y una sensación constante de impulso hacia delante. Sobre el papel, la Endorphin Azura mantiene así el ADN dinámico de la familia Endorphin, pero trasladado a un uso más versátil y frecuente.
Con un precio de 160 euros, la Saucony Endorphin Azura ya está disponible en la web oficial de la marca y en tiendas seleccionadas.
