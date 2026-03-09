Saucony lleva a Madrid su carrera más secreta y pone a prueba su nueva zapatilla sin placa

Saucony ha dado un paso más en su apuesta por el running urbano con la celebración en Madrid de THE MAZE ZE:RO HO:UR, una competición distinta a lo habitual y planteada para conectar a algunas de las comunidades que más están empujando la cultura actual del running.

La idea de THE MAZE gira alrededor de un factor que lo cambia todo: la incertidumbre. En esta prueba, los recorridos, las normas y buena parte de la dinámica no se conocen hasta el mismo momento de competir. Ese elemento sorpresa obliga a los participantes a responder bajo presión, a leer rápido cada situación y a tomar decisiones con información limitada. Ahí es donde Saucony quiere colocar esta experiencia, lejos del formato clásico y más cerca de un reto que mezcla resistencia, adaptación y lectura táctica.

Tras estrenarse el año pasado en París, el concepto amplía ahora su radio de acción y da el salto a un circuito internacional con paradas en Londres, París, Nueva York y Madrid. La capital española acogió así la primera cita de esta nueva fase global, en una jornada en la que la marca reunió a medios especializados, creadores de contenido, amigos de la firma y varios de los colectivos más activos de la escena runner local.

El futuro del running también se construye desde la comunidad. Juntar a crews diferentes, ponerlos en un entorno nuevo y hacerles competir desde la sorpresa genera algo más que una clasificación. Genera vínculos, conversación y una forma más compartida de entender este deporte, cada vez más conectado con la cultura urbana y con experiencias que van más allá del simple cronómetro.

La Endorphin Azura, en escena

La jornada en Madrid sirvió para testar uno de los lanzamientos destacados de la marca: la Endorphin Azura, un modelo de alto rendimiento orientado al entrenamiento diario y que llega sin placa de carbono. Saucony la presenta como una zapatilla ligera, reactiva y pensada para quienes buscan sensaciones de velocidad en el día a día.

Así es la Endorphin Azura / SAM SHUTTER

En su mediasuela aparece la espuma PWRRUN PB, uno de los compuestos más conocidos de la firma por su ligereza y retorno de energía. A eso se suma la tecnología SPEEDROLL, diseñada para favorecer una transición fluida y una sensación constante de impulso hacia delante. Sobre el papel, la Endorphin Azura mantiene así el ADN dinámico de la familia Endorphin, pero trasladado a un uso más versátil y frecuente.

Con un precio de 160 euros, la Saucony Endorphin Azura ya está disponible en la web oficial de la marca y en tiendas seleccionadas.