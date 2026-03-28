Saucony lanza Hi-Octane y mezcla running, moda urbana y espíritu motocross

Saucony pisa el acelerador con Hi-Octane, una nueva cápsula con la que refuerza su idea de unir rendimiento deportivo y estilo de vida en un mismo lanzamiento. La firma, una de las referencias globales en running, apuesta esta vez por una colección con un lenguaje visual mucho más contundente, apoyado en códigos que beben de disciplinas como el motocross, el boxeo y la lucha libre.

La propuesta se articula sobre dos modelos que representan dos maneras de entender el universo de la marca. Por un lado aparece Guide 7, una silueta de corte lifestyle con clara inspiración retrotech y con el ADN corredor habitual de Saucony.

Por otro, entra en escena Endorphin Azura, una zapatilla de perfil más performance, pensada para un uso diario, dinámico y versátil. Dos caminos distintos dentro de una misma colección que quiere moverse con naturalidad entre la calle y el entrenamiento.

Hi-Octane se posiciona como una propuesta alineada con el momento. / SAUCONY

Con Hi-Octane, Saucony da continuidad a su estrategia ONE, una hoja de ruta con la que busca difuminar cada vez más la frontera entre lo técnico y lo estético. En esta ocasión, la marca introduce una dirección cromática mucho más agresiva, con bloques de color intensos, detalles metálicos y gráficos de trazo crudo que trasladan de inmediato la sensación de velocidad y competición.

No es un movimiento casual. En un momento en el que el vintage deportivo, la moda urbana y determinadas influencias musicales conviven con fuerza en la cultura joven, Saucony detecta esa corriente y la convierte en producto. Hi-Octane se alinea así con una tendencia cada vez más visible: la del calzado que no renuncia a la funcionalidad, pero que también quiere tener peso en la construcción de identidad.

Así es la Hi-Octane, una cápsula crossover que fusiona running y diseño / SAUCONY

La campaña se ha rodado en las afueras de Vercelli, en el norte de Italia, junto a un colectivo local de motocross acrobático que encaja con precisión en el relato de la colección. Allí aparece una comunidad freestyle en crecimiento, formada por jóvenes y pilotos experimentados que comparten pasión, códigos y visibilidad digital. Entre ellos destaca JR Perti, creador vinculado a la documentación de ese estilo de vida y de la escena que lo rodea.

El mensaje que lanza Saucony es directo: en un entorno cambiante, el calzado no solo acompaña, también sostiene. Hi-Octane ya está disponible en saucony.com y en tiendas seleccionadas, con un precio situado entre 150 y 160 euros.