Saucony lanza las Endorphin Pro 5 en edición limitada: carbono, acabados cromados y 280 euros

A Saucony le gusta explorar los límites entre el rendimiento y el diseño, y con las Chrome Endorphin Pro 5 vuelve a hacerlo. La marca americana presenta junto a Minted New York su tercera colaboración, una edición limitada que toma como base uno de sus modelos de competición más consolidados y lo somete a una transformación visual bastante radical.

El aspecto es lo primero que llama la atención. Acabados cromados brillantes, cordones en plata metálica y detalles en azul configuran una zapatilla que se aleja deliberadamente de la sobriedad habitual en este segmento. Gustarán o no, pero no pasan desapercibidas. La pregunta que se hace cualquier corredor cuando ve algo así es si debajo de la estética hay zapatilla de verdad. Y en este caso, la respuesta es que sí.

La nueva zapatilla, vista desde arriba / SAUCONY

La base técnica es la misma Endorphin Pro 5 de siempre: placa completa de fibra de carbono, combinación de amortiguaciones PWRRUN PB™ y PWRRUN HG™ y suela exterior PWRTRAC™. Un conjunto que ya ha demostrado sobradamente su funcionamiento en asfalto y que aquí no sufre ningún recorte por el hecho de vestirse de edición especial.

El empeine de malla en zigzag mantiene el ajuste y la ventilación sin sorpresas.

Características Empeine de malla en zigzag

Talla unisex (35.5 a 49 EU)

Mediasuela pintada en cromo

Placa completa de fibra de carbono

Amortiguación PWRRUN HG™ y PWRRUN PB™

Suela exterior de goma PWRTRAC™

Disponible en tallas unisex del 35.5 al 49 EU, la Chrome Endorphin Pro 5 sale a la venta el 19 de mayo en MintedNewYork.com y el 21 de mayo en Saucony.com. El precio es de 280 euros, lo que la sitúa en la parte alta del mercado de zapatillas de competición, aunque en línea con lo que cuesta cualquier modelo de carbono de gama premium en 2025.

Si se busca una zapatilla para competir con algo diferente en los pies, esta edición limitada tiene argumentos técnicos de sobra para justificarlo. Si lo que se busca es únicamente el diseño, mejor tenerlo claro antes: el precio no perdona.