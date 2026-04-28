DEPORTE
Sarah Hagaman, entrenadora de Cindy Crawford (60 años): "No necesitas una cinta de correr cuando tienes unas escaleras en casa"
La supermodelo estadounidense sigue practicando el entrenamiento de sus vídeos de ejercicios
Cindy Crawford (Illinois, 1966) está considerada como una de las grandes supermodelos que revolucionaron el mundo de la moda en los años ochenta y noventa. Durante su carrera como actriz, comenzó a hacer vídeos de ejercicios antes de actuar en Hollywood.
Actualmente, la estadounidense sigue en forma y mantiene unas rutinas de entrenamiento sencillas y accesibles para cualquier edad. No obstante, ahora cuenta con la ayuda de entrenadores personales, como Sarah Hagaman.
La intérprete realiza ejercicio cardiovascular y tonificación anaeróbica, una planificación similar a sus vídeos de entrenamiento. Además, ha añadido el 'running stairs', una practica que consiste en subir y bajar las escaleras con intensidad.
Según la revista Telva, Hagaman sugiere que este ejercicio físico puede sustituir a las máquinas de gimnasio: "No necesitas una cinta de correr cuando tienes unas escaleras en casa. Con 10-15 minutos puedes elevar el ritmo cardíaco y tonificar al mismo tiempo".
Pedro Jiménez Reyes, especialista en fuerza y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, explicó al citado medio que "subir escaleras es un ejercicio completísimo. Mejora la resistencia cardiovascular, fortalece glúteos y piernas y ayuda a quemar calorías de forma muy eficaz".
Para los principiantes, el experto recomienda "empezar caminando a ritmo moderado durante 5 minutos y progresar hasta incluir tramos rápidos o con más escalones".
Además, Crawford realiza un entrenamiento anaeróbico dividido en tres series de 10 minutos cada una. "Según el día, hago entre 30 minutos y una hora de entrenamiento a la vieja usanza", comentó a The Cut.
Durante la entrevista, la modelo explicó cuáles son los ejercicios que más practica: "Sentadillas clásicas, lunges o zancadas, trabajo de bíceps y otras rutinas con aparatos o pesas que aprendí hace ya 30 años".
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