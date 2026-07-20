Sara Vives, experta en nutrición deportiva, da un consejo a los runners este verano: "Cenar salmón después de entrenar"

Es una recomendación tan sencilla como fácil de pasar por alto: cenar pescado azul la noche después de entrenar. Así lo señala la nutricionista Sara Vives, colaboradora de Mowi, que apunta a la cena posterior al ejercicio como uno de los momentos clave de los que depende buena parte de la recuperación de los corredores.

Cada vez son más las personas que encuentran en el running una forma de mantenerse activas, desconectar de la rutina e incluso socializar. El auge de las carreras populares y los maratones ha convertido esta disciplina en un fenómeno en pleno crecimiento, donde la alimentación se ha consolidado como un factor determinante para mejorar el rendimiento y la recuperación.

"Para personas que practican deporte de manera regular, lo ideal es consumir pescado azul entre dos y tres veces por semana, en raciones de entre 150 y 200 gramos", señala Vives. Como recomendación práctica, la nutricionista aconseja incluirlo en la cena tras el entrenamiento, ya que "su aporte proteico y antiinflamatorio favorece la recuperación muscular durante el descanso y ayuda a reducir la rigidez al día siguiente".

La alimentación influye directamente en cómo responde el cuerpo antes, durante y después del ejercicio, más allá de los kilómetros recorridos. En este contexto, la nutrición juega un papel fundamental en el conocido como "entrenamiento invisible", ese conjunto de hábitos que no se ven sobre el asfalto pero que condicionan el rendimiento tanto como las sesiones de calidad.

Muy importante para recuperar si te gusta correr

"El running es un deporte de alto impacto que genera microlesiones musculares e inflamación articular. Los ácidos grasos Omega-3 presentes en el salmón, como el EPA y el DHA, actúan como antiinflamatorios naturales y ayudan a reducir el dolor muscular tras el esfuerzo, además de proteger las articulaciones", explica Vives.

Estas grasas saludables favorecen además una mejor circulación sanguínea y un transporte de oxígeno más eficiente, dos aspectos especialmente relevantes para quienes afrontan distancias medias y largas. "Una alimentación equilibrada puede marcar la diferencia tanto en la resistencia como en la recuperación del deportista", añade la nutricionista.

El aliado Mowi

En este sentido, el salmón de Mowi, líder mundial en producción sostenible, se presenta como un aliado práctico para quienes buscan incorporar el pescado azul a su dieta sin complicaciones. Estos beneficios se trasladan también a su gama de productos, con la opción cocinada a baja temperatura y la opción de salmón corte maestro sin espinas ni escamas, pensado para preparar recetas saludables en casa con total sencillez.

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Mowi es una compañía fundada en 1964 en Noruega, especializada en la cría de salmón. Con más de 10.000 empleados repartidos en más de 25 países, distribuye sus productos en más de 70 mercados. En España cuenta con más de 150 empleados ubicados en su centro de producción de Zaragoza, y por sexto año consecutivo ha sido reconocida como "criador más responsable del mundo" por el índice Coller Fairr.