Sara Rozas, entrenadora personal, explica cuál es el ejercicio más completo y funcional para las mujeres

Sara Rozas, reconocida entrenadora personal especializada en fitness femenino, ha desvelado en sus redes sociales cuál es el movimiento estrella para potenciar la fuerza y la forma física en mujeres. Su recomendación surge después de años de experiencia ayudando a mujeres a realizar cambios físicos.

El peso muerto, clave para las mujeres

Se trata del peso muerto, un gesto multiarticular que imita acciones cotidianas como agacharse a recoger objetos del suelo. No solo activa los glúteos e isquiotibiales, sino que fortalece la zona lumbar, el core y hasta los dorsales y estabilizadores escapulares.

Rozas lo califica como "uno de los más completos y funcionales que existen", ideal para mujeres porque previene dolores lumbares, aumenta la densidad ósea y eleva la masa muscular de forma equilibrada. En su rutina, lo integra 1 ó 2 veces por semana.

Además, realiza el peso muerto adaptando la carga y la variante, pues puede realizarse con el método convencional o el rumano. La clave está en que cada mujer lo adapte a su nivel y capacidad, priorizando siempre la técnica para evitar posibles lesiones.

La postura al realizar el peso muerto es clave: pies a la altura de la anchura de los hombros, rodillas flexionadas, espalda neutra y hacer el empuje desde los talones. Comienza con peso corporal o una barra ligera, progresando cada vez más de forma controlada.

Los beneficios del peso muerto van más allá de lo que cualquiera sin experiencia puede imaginar: es capaz de mejorar la estabilidad pélvica, sirve para quemar calorías de forma muy eficiente y redefine la silueta sin la necesidad de obsesionarse con otros ejercicios aislados.

En un panorama donde muchas mujeres buscan tonificar su cuerpo sin tener que ir al gimnasio, Rozas enfatiza que entrenar fuerza no es solo levantar peso, sino saber cómo y para qué. Este ejercicio replica acciones de la vida real, convirtiéndolo en oro para cualquier persona, especialmente mujeres.