Sara Marín, experta en microbiota: "Dormir más el fin de semana no compensa, tu cuerpo tarda hasta 3 días en recuperarse"

Si eres de los que cree que durmiendo más horas durante el fin de semana puedes compensar todo el cansancio acumulado de la semana, estás equivocado. Así lo dice Sara Marín, una experta en microbiota que ha hablado acerca de cómo el cambio de sueño afecta a nuestro cuerpo.

El error de dormir más el fin de semana

Acorde a lo que defiende la experta, está demostrado que cambiar mucho el sueño durante el fin de semana puede desajustar el ritmo circadiano. ¿El resultado? Nuestro cuerpo puede requerir hasta 3 días completos para volver a ajustarse adecuadamente.

Un ejemplo práctico es el siguiente: si entre la semana estamos acostumbrados a levantarnos a las 8 de la mañana, hacerlo sobre las 12-13 durante el fin de semana genera una especie de 'jet lag social' en nuestro cuerpo que puede aumentar la sensación de cansancio.

Esta realidad se explica por el hecho de que todo cuerpo se rige en base a un ritmo biológico, conocido precisamente como ritmo circadiano. Y si alteramos los horarios de sueño, ese ritmo se rompe de forma que un día de dormir mucho no puede compensarlo inmediatamente.

Otro factor a tener en cuenta en todo esto es el horario de la cena, y es que la ciencia nuevamente es clara: cenar tarde empeora el sueño. La razón de ello es que la insulina y la melatonina son incompatibles, lo que supone que al digerir el cuerpo no puede descansar debidamente.

Por lo tanto, la principal recomendación para compaginar cena y un descanso adecuado, es que no se cene más tarde de las 21:00. De esta manera, el cuerpo completa la digestión antes de que el sueño empiece a tomar el control del mismo.

En resumen, lo que defienden argumentos como los de Sara Marín es que tenemos la responsabilidad de mantener unos ritmos diarios constantes para asegurarnos así de que nuestro cuerpo no sufre desajustes importantes.

Así que ya sabes, si por lo general duermes poco entre semana, intenta cambiar tus horarios para que tu cuerpo descanse a un ritmo más estable. Porque al final no se trata de dormir más, sino de dormir mejor. Y tu cuerpo, aunque no lo notes, paga cada cambio de horario.