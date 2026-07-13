Sara Fernandes, experta en entrenamiento: "Para las mujeres, es imposible ganar tanta masa muscular como nos creemos"

Las mujeres producen menos masa muscular que los hombres, ¿verdad o mito? A menudo, esta última afirmación circula por los gimnasios y otros entornos de fitness pero, ¿qué hay de cierto en ella?

¿Existe una diferencia significativa a la hora de entrenar? La experta en entrenamiento, Sara Fernandes, tiene la respuesta. Según la entrenadora personal, la principal razón por la que las mujeres ganan menos masa muscular que los hombres tiene que ver con una mera cuestión de carácter hormonal.

"Las mujeres producimos diez veces menos testosterona que los hombres. Por eso, es imposible ganar tanta masa muscular como crees"; apuntaba la especialista para desmontar uno de los mitos más extendidos hacia el mundo del fitness.

Una mujer entrenando en el gimnasio / Imagen de archivo

No obstante, Sara Fernandes recalca que entrenar aporta otros beneficios a nivel físico que también se deben tener en cuenta más allá de la intención de ganar masa muscular, comenzando por la idea de que el cuerpo se pone más firme y se tonifica de manera global.

Además de esto, la experta hace mención a otro beneficio que muchos nutricionistas tienen en cuenta a la hora de recomendar ciertos entrenamientos en procesos de pérdida de peso: "Aceleras tu metabolismo, por lo que quemas calorías incluso cuando estás descansando", apuntaba Fernandes.

Como tercer beneficio claro, la entrenadora personal hace alusión al potencial que tiene entrenar como factor de protección frente a posibles lesiones: "Mejoras tu postura, reduces molestias en la espalda y ganas fuerza para el día a día", algo que resulta indispensable en todas las etapas de la vida.

Una mujer en el gimnasio / Imagen de archivo

Hay que recalcar eso sí, que no todos los beneficios de entrenar se limitan al plano físico, dado que muchos estudios e investigaciones demuestran lo importante que resulta para nuestra salud psicológica. Y es que, tal y como mencionaba Sara Fernandes, el ejercicio también es útil para reducir el estrés y la ansiedad y mejorar nuestro propio estado de ánimo.

En este mismo sentido, la experta entrenadora remata su publicación desmontando uno de los mitos más extendidos desde fuera del mundo fitness, consistente en que una mujer se vuelve menos femenina por hacer entrenamientos de fuerza porque va a ganar mucha masa muscular. Cosa que no es así según la experta: "Las pesas te hacen más fuerte, más capaz y más segura".

Y es que no hay que olvidar que hacer ejercicio es uno de los tres pilares sobre los que se ha de sostener toda vida saludable, siempre y cuando este factor se vea acompañado por una alimentación sana y otro elemento que mucha gente infravalora: cuidar nuestra higiene del sueño y descansar de manera adecuada cuando toque.