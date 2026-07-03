Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "Me gusta mucho hacer Pilates Reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar. También hago ejercicios de cardio y de fuerza, porque ya con esta edad es lo que va tocando"

Hacer ejercicio para empezar a cuidarse debidamente es uno de los cambios de vida que más pueden costar a muchas personas. Sara Carbonero, la famosa presentadora de televisión, reconoce que el ejercicio 'no es lo suyo', pero aun así tiene una rutina que le funciona muy bien.

Ni entrenamientos imposibles ni dietas extremas: así se cuida Sara Carbonero a partir de los 40

La periodista y presentadora explica que su disciplina física favorita es el 'Pilates reformer'. Esta modalidad es perfecta para ella ya que le permite estirar, tonificar y estilizar el cuerpo. Pero no es lo único que entrena.

La presentadora también explica que desde hace un tiempo entrena constantemente tanto el cardio como la fuerza. El motivo de ello es que considera que ya con más de 40 años, son esenciales para mantenerse con buena salud.

Dicho esto, vale la pena destacar que el Pilates reformer que menciona la presentadora se ha puesto mucho de moda últimamente. El trabajo con máquinas, fortaleciendo flexibilidad, core y fuerza muscular atrae a muchos que buscan una disciplina suave pero con muy buenos resultados.

Sara Carbonero ya se deja ver con el hombre que le ha robado de nuevo el corazón. / sport

Pero lógicamente no todo se consigue con ejercicio: la alimentación también juega un papel clave en el día a día de Sara Carbonero. Al fin y al cabo, de nada sirve trabajar en el gimnasio si no se acompaña de una alimentación saludable.

En tal sentido, Sara aclara que una de las cosas que más evita en casa es el azúcar. Además, gradualmente intenta consumir también menos lácteos, gluten y carne roja. Esencialmente, basa su alimentación en productos 'limpios'.

La alimentación de Sara Carbonero se centra así en frutas, verduras, cereales, pescado y carnes blancas. Una de sus preparaciones favoritas es el 'zumo de hulk', que consiste en mezclar pepino, cilantro, jengibre, manzana y kale.

En definitiva, la rutina de Sara Carbonero no se basa en entrenamientos extremos ni en una alimentación imposible de mantener. La presentadora apuesta por un equilibrio entre Pilates reformer, fuerza, cardio y una dieta centrada en alimentos frescos. Y para muchas personas, esa puede ser precisamente la clave: encontrar hábitos sostenibles antes que perseguir una rutina perfecta.