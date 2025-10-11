Sara Alonso sobrevive a todo y se proclama subcampeona de las Golden World Trail Series

El trail español ha vuelto a hacer historia en Ledro. La final femenina de la Golden Trail World Series 2025, disputada este sábado 11 de octubre en el corazón del Trentino (Italia), coronó a la rumana Madalina Florea como campeona del circuito, pero el gran titular lleva acento español: Sara Alonso terminó segunda del mundo, mientras que Malen Osa y Rosa Lara Feliu cerraron el Top 6 mundial.

La carrera final, con un recorrido de 22 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, dejó un desenlace vibrante entre Florea, Alonso y la estadounidense Lauren Gregory, las tres corredoras más regulares del año. Gregory se llevó la victoria parcial en Ledro con un tiempo de 2h22:51, seguida de Florea (+2:31) y Alonso (+3:03), que completó una nueva actuación de altísimo nivel.

Gracias a ese resultado, la guipuzcoana cierra la temporada como subcampeona de la Golden Trail World Series 2025, con 913 puntos, solo por detrás de los 958 de Florea.

Alonso ha sido una de las corredoras más consistentes del año, presente en todos los podios principales del circuito y siempre entre las favoritas. En Ledro volvió a demostrar su madurez competitiva y su capacidad para pelear de tú a tú con las grandes figuras internacionales.

Por su parte, Malen Osa volvió a firmar una actuación brillante en la final italiana. Terminó quinta en Ledro con un tiempo de 2h27:45, lo que le permitió cerrar la temporada cuarta en la clasificación general (849 puntos), rozando el podio mundial. Su regularidad durante el año —con podios en Zegama y Pikes Peak— la convierte en una de las grandes esperanzas del trail europeo.

Malen Osa, durante la final de hoy en Ledro / GTWS

La valenciana Rosa Lara culminó una temporada espectacular con un séptimo puesto en la carrera (2h28:37) y el sexto lugar en la general (753 puntos). La catalana, que en 2025 ha brillado en la Val d’Aran, la Marathon du Mont-Blanc y Zegama, ha dado un salto de calidad definitivo que la sitúa entre las mejores del planeta.

Entre las tres, Alonso, Osa y Rosa Lara han consolidado un hecho histórico: España cierra la Golden Trail World Series con tres atletas entre las seis mejores del mundo, una cifra inédita hasta ahora en el trail femenino nacional.

Clasificación final Golden Trail World Series 2025 Madalina Florea (Rumanía) – 958 puntos Sara Alonso (España) – 913 puntos Lauren Gregory (EE. UU.) – 878 puntos Malen Osa (España) – 849 puntos Joyce Njeru (Kenia) – 836 puntos Rosa Lara Feliu (España) – 753 puntos

También brillan las españolas en categoría Open

La participación española también fue destacada en la categoría Open femenina, con tres corredoras firmando resultados de gran nivel. Gabriela Lasalle fue la mejor española al completar la prueba en tercera posición con un tiempo de 2h46:27, solo por detrás de la eslovena Lucija Krkoc y la checa Barbora Bukovjan.

A continuación, Andrea Rico González acabó quinta (2h49:15) y Natalia Bermúdez de Castro, sexta (2h49:54), confirmando el excelente nivel del bloque nacional.

También compitió Núria Llançó Bordes, que cruzó la meta en decimonovena posición (3h11:56), cerrando con esfuerzo una final exigente por el calor y la dureza del terreno.