Sara Alonso: "Soy muy friki del trail running"

Apasionada, espontánea y auténtica. Seguramente estos son algunos de los adjetivos que definen perfectamente a Sara Alonso (Donostia 1999), la vigente ganadora de la Zegama – Aizkorri, la maratón de montaña más prestigiosa del mundo. Una victoria que ha conseguido con tenacidad y superando los obstáculos que se ha encontrado por el camino.

En esta entrevista en un pueblo del Montseny (Catalunya) donde reside actualmente, Alonso nos habla de su victoria, de sus inicios y del presente y el futuro del trail running.

Pregunta: ¿Cuántas veces te imaginaste la victoria final antes de la carrera?

Respuesta: A ver, sí que pensaba que podía ganar, pero realmente mucha gente me dio como favorita, pero a Judith Wyder no la había ganado en los últimos cuatro años en mi vida, y hemos corrido más de diez carreras juntas. Se me da muchas veces de favorita, pero yo no me lo llegaba a creer del todo, aunque claro que sueñas con ganar y te lo imaginas cien veces. De hecho, muchas veces cuando voy a entrenar por Zegama y hago la segunda mitad y llego al asfalto, me imagino llegando primera. En esos kilómetros de asfalto cuando entrenaba ahí ya visualizaba en plan: “que chulo sería ganar ahí”. Tampoco quería pensar, si gano voy a hacer esto, porque tampoco me quiero imaginar tanto, pero sí que lo había soñado y creía que podía ganar.

P: Cuando se cumple un objetivo importante hay deportistas que se relajan y otros que siguen a por más. ¿Tú eres de los primeros o segundos?

R: Soy muy ambiciosa y ahora que ya estoy arriba quiero seguir creciendo. Me ha costado volver al nivel actual y quiero seguir yendo a por más. Ahora que lo tienes te queda una sensación más guay de que te apetece apuntarte a todas las carreras diciéndome que estoy muy fuerte y quiero luchar por ganar.

¿Esperabas recibir tanta estima por parte de la gente que estaba animando en Zegama?

En parte sí que me lo esperaba, pero es verdad que este año había un montón de gente. Ya en 2022 le dije a mi madre que era una locura toda la gente que me animaba. Ese día, en la maratón de esta edición en Zegama, he escuchado mi nombre tantas veces como la suma del resto de mi vida de tantas veces que dijeron “Sara”. Fue una locura.

Sara Alonso durante la subida en Sancti Spiritu en la edición 2025 de la Zegama -Aizkorri / ©Roger Salanova

¿Cuál será tu próxima carrera?

He hecho una primera parte de temporada con la Media maratón de Barcelona y luego las tres carreras de las Golden Trail World Series (GTWS) en Japón, China y Zegama. La segunda parte de la temporada será con la prueba OCC en Chamonix (55 km) y el Mundial en Canfranc con la maratón. Serán dos carreras de seis horas y la final de las GTWS. Antes de la OCC iré a Sierre Zinal que también es una carrera de las más grandes. La última vez la hice en 2022 y quería repetir para hacer un buen tiempo y me gustaría bajar de las 3 horas y 5 minutos. Pero el gran objetivo es la OCC y el Mundial de Trail Running, sobre todo, porque son dos carreras que me motivan mucho. Ahora un poco de transición y también a empezar a meter volumen, porque ya serán carreras de seis horas y para mí eso es como una ultra.

La vida de un deportista de élite puede generar envidia o admiración desde fuera. ¿Lo vives así?

Lo vivo como un sueño, porque al final me encanta salir a entrenar. Es verdad que muchas veces da pereza. Ahora, sobre todo en verano, que empieza el calor, despertarte a las cinco de la mañana para irte a correr tres o cuatro horas, da igual que sea sábado o domingo. Tengo 26 años, pero cuando tenía 20, 21 o 22, todos los amigos salían de noche y me quedaba para madrugar e ir a correr. Y ya no solo ir a entrenar, es el no poder ir a muchos viajes, porque sabes que si estás por ahí no vas a tener esa rutina o, por ejemplo, no ir a no sé cuántas cenas o barbacoas. Al final correr es muy esclavo. Es algo que si lo dejas una semana y luego vuelves a correr cuesta. Ayer volví a correr después de una semana y decía, es que casi no me acuerdo de correr. Es muy esclavo y es algo que hay que hacerlo casi cada día y cuando no lo haces, pierdes muy rápido. Hay gente que igual se ha ido a hacer una hora de paseo y dice: “¡qué reventada!”. Yo hago eso durante ocho años cada día. Es mucha constancia.

¿Constancia y disciplina?

Sí, es disciplina. Muchas veces no apetece. Está claro que a veces estás cansada y no apetece, pero toca, igual que le toca a uno ir a trabajar. Lo único que toca hacer algo que en sí mismo cansa y no siempre apetece cansarse. Siempre digo que entrenar no es hacer un entrenamiento loco, es tener constancia. Ahora ya llevo tiempos sin lesiones que me han permitido entrenar cada día y esa constancia al final te va bien.

Sara Alonso subiendo la cima del Aizkorri de la maratón Zegama -Aizkorri / ©Igor Quijano

¿Cómo has gestionado las lesiones?

Con las lesiones no puedes correr y no puedes hacer lo que te gusta. Pero luego, aparte, ya no vas a las carreras, no vas a los viajes o a ver a tus amigos. Yo disfruto un montón yendo a las carreras y si estás lesionada entonces ya sales como del mundillo. Tuve una lesión de ocho meses que estuve sin correr. Nunca me había lesionado y menos durante tanto tiempo. Al principio sí que pensaba que iba a ser cosa de un mes o dos y cada vez que no llegaba a un objetivo me hundía mucho. Luego ya no le puse tiempo a la recuperación y me metí mucho en la bicicleta y empecé a competir en bici. Eso me dio motivación. Nunca he llegado a ir al psicólogo, porque creo que lo he llevado bastante bien. Igual que la presión, supe manejarla bastante bien. Me he apoyado mucho en mi novio, en mis amigos, en mi familia e intento hacer planes. Cuando estás más desanimada, por ejemplo, cuando fui a Zegama estando lesionada, eso me dio un bajón importante. Después de eso no fui al resto de carreras, porque eso me hacía hundirme mucho. Cuando estás lesionada me quito el Strava y el Instagram, porque es verdad que da envidia el resto de las personas que compiten, pero intento hacer otros planes.

No sabes estarte quieta...

Es el hecho de sentirme activa. No entrenar, me mata, Cuando me dicen descanso total, descanso fatal. Prefiero ni que sea 30 minutos en la bicicleta, para sentirme activa. Creo que es algo que nos pasa a todos los deportistas: no hacer nada, que es lo que la mayoría de las personas hace en su día a día, te sienta fatal, te sientes el más vago del mundo. Al menos el poder hacer algo, eso me ayudó porque mi lesión sí que me permitió hacer deportes sin impacto. Si me llego a romper algo que no me deje hacer nada... ¡me hubiese subido por las paredes!

¿Cómo eras de pequeña?

A nuestra familia nos ha encantado siempre el deporte. Además, a mi hermana mayor, que tiene tres años más, también le encanta el deporte. Nos gusta la competición desde pequeña, nos picábamos en todo. Hemos estado las dos en el fútbol, luego yo hice también ping-pong, voleibol y me apunté al triatlón. En nuestra familia íbamos de vacaciones y los juegos en la arena eran hacer el triple salto en la arena y luego jugar con el balón. De pequeña jugaba un montón, estaba mucho más con los chicos que con las chicas, porque a mí me gustaba más ese mundillo. De hecho, mis películas favoritas en Disney eran Mulan, porque era una chica que hacía deporte y no me gustaban ni Blancanieves ni estas cosas. Desde pequeña me ha gustado el deporte y la competición también. No hay que incitar a la competición, pero a mí es algo que me encanta. Cuando no había carreras por la pandemia, era como que no tenía sentido entrenar. A mí me motiva tener un objetivo.

¿Fue durante tus estudios de Ciencias del Deporte en Lleida que te lanzaste al monte?

Fue un poco todo. De entrada, fue porque la pista es muy esclava, con el reloj y los tiempos. Ese año hice la Behobia - San Sebastián y la ruta, pues con la gente así, pues me divirtió más. Además, en la universidad hice una asignatura que era deportes de resistencia con Sílvia Puigarnau que nos fuimos a Vielha y teníamos una actividad de kilómetro vertical. Luego justo llegó el COVID y me empecé a enganchar a los videos de las Golden Trail World Series y a los documentales de Kilian Jornet. Fue como un poco a la vez, que estaba cansada la pista, que se suspendieron las carreras de pista, que hice la asignatura esta justo antes del COVID en el primer cuatrimestre que acababa en marzo y luego el COVID. Y por el hecho de estar en casa y ver los videos, después de eso era como: “tengo que hacer una carrera de trail running”. Después del COVID, en septiembre, fue la primera carrera que hubo, con protocolo COVID, en Canfranc. Ahí es cuando empecé.

Y ahora corres con ASICS ¿Tienes manager para negociar con las marcas?

No, lo llevo yo con la ayuda de mis padres, de la misma manera que el Instagram, que no me lo lleva nadie.

Eres usuaria habitual de IG y ahora desde hace unos meses tienes un canal de YouTube...

Los resultados van a través de las redes sociales. Si tu no lo publicas nadie se entera, pero para mí es algo que en ningún momento me ha supuesto ningún trabajo. Nunca me ha costado nada, pero también es cierto que soy de una generación más joven. Me gusta contar lo que hago. Mi pareja es filmmaker y fotógrafo y me ayuda a nivel de edición para que el contenido quede mejor. Además, es importante para la marca y, cuanto más tiempo le dedique y mejor me vayan las redes sociales, seguramente también me vaya mejor económicamente. Es verdad que hay que dedicarle horas. En el caso del canal de YouTube le echo más horas, pero pienso que para las marcas es mucho mejor.

En España sois muy pocas las corredoras de trail que podéis vivir bien siendo profesionales de este deporte.

Respecto a otros deportes pienso que en el trail running está muy parejo lo que se paga en chicos y en chicas. Es verdad que los chicos sí que tienen los mejores contratos, incluso creo que ni Courtney Dauwalter llega al mejor contrato de un chico, pero considero que, dentro del deporte, donde hay un montón de desigualdad, el trail es uno de los que menos desigualdad pueda haber. Sigue habiendo desigualdad, pero poca. Los premios económicos casi siempre son iguales. Considero que es de los deportes más igualitarios que hay. Además, como también muchas veces también se paga aparte de los resultados por redes sociales y a las chicas les pueden llegar a funcionar incluso más que a los chicos. Al final si me dices cuantos profesionales de trail hay en España estaremos parecidos. Tampoco hay muchos atletas de trail que sean profesionales.

La última: ¿en un futuro te ves corriendo ultratrails?

No me motivan las ultras, no sé si me motivarán en un momento, pero ahora mismo no me motivan. Sí que me gustaría seguir corriendo lo máximo posible, viendo ejemplos como el de Judith Wyder o el de Oihana Kortazar, que sigue compitiendo con 40 años o más quedando octava en Zegama. Me parece admirable y me encantaría seguir ese ejemplo. Y cuando no se pueda seguir corriendo te diría que soy muy friki del trail, no solo de correr, de buscar datos. Me gustaría seguir vinculada al deporte, porque hay mucha gente que le gusta correr, le gusta competir, pero luego igual no les gusta estar 24 horas con el trail, pero a mí realmente sí que me gusta. Me encantaría seguir dentro del mundillo, seguro, pero ya veremos.